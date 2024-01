Le marché des smartphones haut de gamme en 2023 : Apple en tête, Huawei en hausse

Le marché mondial des smartphones haut de gamme, qui comprend les smartphones dont le prix est égal ou supérieur à 600 dollars (environ 550 euros), a été dominé par Apple l’année dernière.

Selon Counterpoint Research, Apple détenait 71 % du marché mondial des smartphones haut de gamme l’année dernière. Si Apple a continué à dominer le marché haut de gamme en 2023, il a perdu quelque part par rapport à 2022, où il détenait 75 % du marché haut de gamme mondial.

Parmi les raisons qui expliquent le léger déclin de la part de l’iPhone sur le marché haut de gamme, on peut citer la sortie des premiers smartphones phares 5G de Huawei en 3 ans et la légère progression de Samsung sur le marché haut de gamme, qui est passé de 16 % à 17 % l’année dernière.

Cela a été suffisant pour que Samsung arrive en 2e position après Apple. La série phare Galaxy S23 de Samsung s’est bien comportée l’année dernière et l’entreprise a lancé les dernières itérations de ses smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. L’année dernière, Samsung a fortement élargi l’écran externe de son smartphone pliable à clapet en le portant à 3,4 pouces, ce qui a contribué à stimuler la demande pour le smartphone pliable le plus populaire au monde.

La sortie surprise de la série 5G Mate 60 de Huawei a permis au fabricant chinois de terminer troisième sur le marché des smartphones haut de gamme l’année dernière, avec une part de marché de 5 %. Cela représente une augmentation de 67 % par rapport aux 3 % de parts de marché qu’il détenait en 2022. Avec la série phare P70 attendue en début d’année, Huawei pourrait continuer à engranger des ventes auprès des consommateurs chinois, célébrant ainsi le fait que l’entreprise a pu réussir malgré les sanctions américaines.

Toutefois, la vérité est que Huawei va devoir trouver un moyen de produire des puces de pointe à l’aide d’un nœud de processus inférieur à 7 nm si elle veut rester pertinente sur le marché haut de gamme. Xiaomi a terminé quatrième avec une part de 2 % du marché mondial des smartphones haut de gamme en 2023, tandis que OPPO a terminé cinquième avec une part de 1 %.

Le niveau le plus bas depuis près de 10 ans

Les ventes globales de smartphones devraient diminuer de 5 % en 2023 et atteindre leur niveau le plus bas depuis près d’une décennie. Les ventes de smartphones haut de gamme devraient représenter 25 % des ventes mondiales de l’année dernière et 60 % du chiffre d’affaires. Le segment ultra-premium, composé de smartphones coûtant plus de 1 000 dollars, a représenté un tiers de toutes les ventes de smartphones haut de gamme l’année dernière.

Les ventes de smartphones haut de gamme ont connu une forte croissance au fil des ans. En 2016, ces smartphones représentaient 6 % des ventes mondiales totales et devraient atteindre 24 % en 2023. Varun Mishra, analyste principal chez Counterpoint, a déclaré : « Les habitudes d’achat des consommateurs ont évolué sur le marché des smartphones. Étant donné l’importance que revêt un smartphone, les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour obtenir un appareil de haute qualité qu’ils pourront utiliser plus longtemps ».

Cependant, toutes les ventes de smartphones haut de gamme ne sont pas motivées par le fait que les appareils de meilleure qualité durent plus longtemps. Certains achètent des smartphones haut de gamme pour être vus avec une marque symbole de statut. Mishra, de Counterpoint, explique : « Posséder les derniers et les plus grands flagships est également devenu un symbole de statut pour de nombreux consommateurs, en particulier dans les marchés émergents où ils passent directement de la gamme de prix moyenne à la gamme de prix supérieure. En outre, ces appareils deviennent de plus en plus abordables grâce aux saisons de promotion et aux options de financement ».