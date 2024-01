Intel Core i9-14900KS spéculatif: un futur membre de la famille Raptor Lake?

Un autre processeur de bureau Intel Core i9 de 14e génération avec l’architecture Raptor Lake Refresh pourrait être prochainement lancé. Cependant, il n’y a que des spéculations à ce sujet pour l’instant. Un échantillon du Intel Core i9-14900KS a été repéré, la source étant mentionnée comme étant QQ (l’application de messagerie de Tencent).

Cette fuite a été repérée par l’utilisateur de X (anciennement Twitter) @9550pro. Le passionné de matériel informatique déclare qu’il est difficile de savoir si ce processeur est un faux ou non, et s’il sera même lancé sur le marché. Plusieurs parties de l’échantillon de processeur ont été noircies, comme le QR code et le code SPEC, qui peuvent être utiles pour identifier l’authenticité de la puce.

I don’t know if it’s fake or not and I don’t know if it will be launch. Source:QQ pic.twitter.com/jB4ecZ6ZcZ —HXL (@9550pro) January 2, 2024

D’après les CPU lancés précédemment, le Intel i9-14900KS de 14e Génération devrait avoir un TDP plus élevé. Actuellement, le i9-14900K a un TDP de base de 125W, et la variante KS pourrait avoir un TDP de base de 150 W.

Intel a déjà lancé une variante « KS » connue sous le nom de 12e génération Alder Lake i9-12900KS. Il a fait de même avec la 13e génération Raptor Lake (i9-13900KS). Intel pourrait prévoir de lancer un i9-14900KS plus tard en 2024, étant donné l’historique des lancements de nouvelles variantes « KS » des processeurs Core i9.

D’ailleurs, les variantes KS ont toujours eu le même nombre de cœurs que les variantes non KS. On peut donc supposer que le i9-14900KS peut avoir 24 cœurs et 32 threads, tout comme le i9-14900K.

De nouveaux processeurs de bureau avec l’architecture Meteor Lake attendus en 2024

Lors de l’événement Innovation qui s’est tenu précédemment fin 2023, Intel a confirmé que de nouveaux processeurs de bureau avec l’architecture Meteor Lake arriveraient plus tard en 2024. Avec un changement d’architecture aussi important que prévu, on s’attend également à ce que les futurs CPU de bureau soient rebaptisés avec la marque Core Ultra.

Ce grand changement pourrait affecter le potentiel lancement d’un Core i9-14900KS de 14e génération, mais s’il doit venir, il devrait sortir vers la seconde moitié de 2024.

Avant cette fuite, il y en a eu une autre montrant le CPU spéculatif Intel Core i9-14900KS dans des PC pré-construits listés à la vente par PC-Online. Ici, une vitesse d’horloge de 6,20 GHz a été mentionnée, soit 200 MHz de plus que la variante non KS.

Sur la base de tous ces éléments, les plans d’Intel pour étendre le portefeuille de processeurs de bureau cette année pourraient impliquer le lancement du processeur i9-14900KS pour compléter la gamme 14e génération. Mais, Intel pourrait également abandonner complètement la variante KS en faveur du lancement de nouveaux processeurs de bureau à architecture Meteor Lake « Core Ultra ».

Le dernier processeur de bureau haut de gamme ?

Meteor Lake étant apparemment réservé aux ordinateurs portables et aux PC tout-en-un pour le moment (on ne sait toujours pas si un processeur de bureau Meteor Lake se vendra seul), le Intel Core i9-14900KS pourrait être le dernier processeur de bureau haut de gamme à être mis en vente avant plusieurs mois.

Intel affirme qu’il est toujours déterminé à sortir les processeurs Arrow Lake et Lunar Lake en 2024, ce qui signifie que le Core i9-14900KS ne sera pas le dernier processeur Intel à être mis en vente cette année.