CD Projekt Red réaffirme son indépendance face aux spéculations d’acquisition

Le développeur de jeux à l’origine de titres renommés tels que Cyberpunk 2077 et la série The Witcher, CD Projekt Red, a fermement mis fin aux spéculations concernant une potentielle acquisition, comme le souligne VGC.

Dans une interview exclusive avec le PDG sortant Adam Kiciński, la société a affirmé son refus catégorique d’être acquise par une entité plus importante, réitérant son engagement indéfectible à l’égard de l’indépendance. Face aux spéculations persistantes, Kiciński a déclaré : « Ce ne sont que des rumeurs. Nous ne souhaitons pas faire partie d’une entité plus importante ».

Soulignant le dévouement de toute une vie pour établir leur position actuelle, il a insisté sur la croyance de l’entreprise dans l’expansion future et la résilience, exprimant une passion inébranlable pour leur travail et une feuille de route ambitieuse pour l’avenir.

Nous ne sommes pas intéressés par une intégration dans une entité plus grande. Nous avons travaillé toute notre vie pour arriver à la position que nous occupons aujourd’hui. Et nous pensons que dans quelques années, nous serons encore plus grands et plus forts. Nous avons des projets ambitieux et nous sommes passionnés par ce que nous faisons.