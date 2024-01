Google transforme Partage à proximité en Partage rapide pour un transfert de fichiers simplifié

Avec Partage à proximité, Google a simplifié le partage de fichiers en peer-to-peer, en permettant aux utilisateurs de se passer d’applications tierces. Selon les derniers rapports, il semble que Google va bientôt rebaptiser Partage à proximité en Partage rapide.

La développeuse Kamila Wojciechowska a découvert le dernier changement de nom avec la nouvelle mise à jour de Google Play Services (version 23.50.13). Elle suggère que Google a mis à jour la nouvelle marque dans l’ensemble de l’interface utilisateur, y compris dans la fenêtre de partage et les paramètres rapides.

💦It seems like Google’s renaming Nearby Share to… Quick Share, which is also the name for the Samsung’s file sharing solution? uhhhhh

Today I received a GMS update to the version 23.50.13 and, soon after that, the notification from the screenshot above. The update as well as … pic.twitter.com/RkobYEMIw4

—kamila 🌸🏳️‍⚧️ (@Za_Raczke) December 22, 2023