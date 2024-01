Honor Magic 6 Pro : première image officielle révélée avant le lancement

L’année 2024 des smartphones s’accélère lentement, car de plus en plus de nouveaux appareils sont annoncés ou teasés. Et, le début de l’année 2024 va être assez fou, car plusieurs grandes marques ont déjà confirmé que de passionnants nouveaux smartphones seront annoncés au 1er trimestre. Honor est l’une des entreprises qui dévoilera son premier flagship de l’année, la série Magic 6.

Le fabricant chinois a déjà annoncé que le Magic 6 et le Magic 6 Pro seraient officiellement présentés le 10 janvier, soit dans une semaine environ. D’ici là, l’entreprise devrait teaser de nombreux aspects clés du smartphone afin de faire monter la pression.

Cela dit, George Zhao, PDG de Honor, vient de publier une photo du Magic 6 Pro, comme l’a repéré SparrowNews, l’appareil le plus avancé de la série Honor Magic 6. L’image s’inscrit dans la lignée des photos divulguées par Digital Chat Station, si vous les avez déjà vues.

Avec le Honor Magic 6 Pro, l’ancienne filiale de Huawei entend poursuivre son ascension sur le marché des smartphones en dehors de la Chine, après avoir pris un départ surprenant avec les précédents modèles et un nombre croissant d’appareils bien équipés de milieu de gamme et d’entrée de gamme. Le nouveau Magic 6 Pro conserve en grande partie les directives de design connues de son prédécesseur, mais introduit une sorte de design chiné à l’arrière. En outre, la « bosse de la caméra » est encore plus accentuée.

Un bloc caméra encore plus accentuée

Comme le montre l’image partagée par le représentant de Honor, le Magic 6 Pro sera doté d’une triple caméra. En plus de la caméra zoom située au centre de la face arrière, un capteur de température couleur et un système autofocus laser sont également bien visibles.

De plus, selon la boutique officielle de Honor, le Magic 6 Pro sera disponible en trois versions basées sur la quantité de mémoire : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Outre la première image du Magic 6 Pro publiée par Honor elle-même, un lot d’autres images marketing du nouveau produit phare d’Honor est apparu sur la toile. Celles-ci montrent également l’appareil de face, et une nouveauté — significative pour Honor — saute aux yeux. Au lieu de continuer à placer la caméra frontale et le capteur infrarouge pour la reconnaissance faciale dans une découpe en haut à gauche de l’écran, il y a enfin une position centrale. Le design est ainsi nettement plus attrayant et Honor devrait également commencer à imiter la Dynamic Island d’Apple.

Lancement en Europe

La présentation officielle du Honor Magic 6 Pro aura lieu à partir du 11 janvier 2024, tout d’abord en Chine. Plus tard dans l’année, le nouveau modèle haut de gamme du fabricant chinois devrait également être lancé en Europe, un lancement dans le cadre du Mobile World Congress 2024 fin février n’étant pas une surprise.

Un jour plus tard, Honor dévoilera officiellement MagicOS 8.0, son nouvel écosystème qui fera ses débuts avec la série Magic 6.