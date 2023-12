LG dévoile le CineBeam Qube avant le CES 2024 : un projecteur lifestyle 4K UHD

LG a annoncé le CineBeam Qube (modèle HU710PB), son dernier projecteur lifestyle, avant le CES 2024. Cette annonce fait suite à celle des moniteurs intelligents MyView, récemment annoncée par l’entreprise. Le projecteur est doté d’une source de lumière laser RVB et est capable de projeter des images d’une résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) mesurant jusqu’à 120 pouces.

À propos de cette annonce, YS Lee, vice-président et responsable de l’unité commerciale IT de LG Electronics Business Solutions Company, a déclaré :

Idéal pour les espaces petits et grands, le LG CineBeam Qube est un projecteur lifestyle unique qui possède toutes les qualités que les consommateurs recherchent lorsqu’ils choisissent une nouvelle solution de projection. La gamme de projecteurs améliorée de LG offre un éventail d’appareils qui enrichissent le style de vie et qui présentent une intégration spatiale et une polyvalence exceptionnelles ainsi que des expériences de visionnage immersives et cinématographiques.

LG présente le CineBeam Qube comme un élégant accessoire d’intérieur grâce à son esthétique minimaliste qui attire le regard. Il est également doté d’une poignée pratique rotative à 360 degrés, d’entrées HDMI avec eARC/USB Type C, et ne pèse que 1,49 kg.

Le projecteur peut atteindre une luminosité de pointe de 500 ANSI Lumens et devrait offrir des images claires et nettes. La précision des couleurs du CineBeam Qube signifie que les films et autres contenus sont affichés comme leurs créateurs l’ont voulu, avec des couleurs riches et des noirs profonds qui ajoutent de la profondeur et de l’éclat à chaque scène, a déclaré la société.

Expérience avec webOS 6.0

En ce qui concerne le logiciel, le CineBeam Qube fonctionne sous LG webOS 6.0, offrant un contrôle intuitif et un accès facile à une sélection variée de services de streaming, tels que Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube. Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction de mappage d’images du moniteur pour afficher des images numériques et améliorer l’ambiance de leur espace.

Spécifications du LG CineBeam Qube (HU710PB) :

Le prix du projecteur devrait être annoncé en 2024, lorsque le déploiement commencera. LG devrait présenter le nouveau LG CineBeam Qube au CES 2024 du 9 au 12 janvier.