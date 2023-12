LG dévoile la nouvelle gamme de moniteurs MyView avec caractéristiques premium

by

LG a annoncé une nouvelle gamme de moniteurs intelligents baptisée MyView. La dernière série comprend trois modèles : 32SR85U, 32SR83U et 32SR70U. Comme les numéros de modèle le suggèrent, le 32SR85U est la variante haut de gamme, suivie par les modèles 32SR83U et 32SR70U.

En commençant par les panneaux d’affichage, les trois moniteurs sont dotés d’un écran LCD IPS de 31,5 pouces avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 5 ms, une couverture de 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et la prise en charge du HDR10. Alors que le 32SR70U a une luminosité de 350 cd/m2, le 32SR83U et le 32SR85U ont une luminosité de 400cd/m2.

Tous les modèles sont équipés de webOS 23, la dernière version du système d’exploitation de LG pour les téléviseurs et les moniteurs, ainsi que de haut-parleurs et d’options de connectivité sans fil. Cela signifie que vous pouvez utiliser les trois moniteurs comme des téléviseurs intelligents, ce qui vous permet de les utiliser comme des produits autonomes.

Ces moniteurs prennent également en charge la webcam de LG, ce qui vous permet d’utiliser ces modèles pour les appels vidéo. Le modèle 32SR85U est même livré avec une webcam.

Les options de connectivité sans fil comprennent le Wi-Fi et le Bluetooth. Toutefois, LG n’a pas encore dévoilé les versions Wi-Fi et Bluetooth. En ce qui concerne les options de connectivité filaire, tous les moniteurs disposent de deux ports HDMI. Le 32SR85U est livré avec 3x ports USB Type-C avec une sortie d’alimentation de 90 W. Le 32SR83U dispose également de 3x ports USB Type-C, mais avec une puissance de sortie de 65 W. Le 32SR70U, quant à lui, n’a qu’un seul port USB Type-C et sa puissance de sortie est de 45W. Ce modèle est en outre doté de 2 ports USB Type-A 2.0, dont les deux autres moniteurs sont dépourvus.

Prix et disponibilité

LG présentera la gamme de moniteurs MyView au CES 2024, qui se déroulera du 9 au 12 janvier à Las Vegas. L’entreprise devrait annoncer les prix et la disponibilité de ses produits à cette occasion. Les modèles LG MyView seront disponibles dans une variété de couleurs, y compris le blanc, le beige, le rose coton et le vert coton.

À propos de cette annonce, YS Lee, vice-président et responsable de l’unité commerciale IT de LG Electronics Business Solutions Company, a déclaré :