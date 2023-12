by

L’Apple Watch devient un sauveur de vie : deux récits de survie et de gratitude

Deux utilisateurs d’Apple Watch qui ont eu la vie sauve grâce à l’Apple Watch ont récemment raconté comment l’appareil leur a sauvé la vie. Les deux familles ont fini par envoyer une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook, pour lui expliquer ce qui s’était passé, et toutes deux ont reçu une réponse rapide de la part de Cook.

La première histoire nous vient de Wichita, au Kansas, relayé par 9to5Mac. Nick Gallegos a acheté une Apple Watch pour son père, Michael, en guise de cadeau. Un jour, la montre a indiqué que le rythme cardiaque de Michael était inférieur à 40 battements par minute pendant plus de 10 minutes et, comme ils utilisent le Partage familial, Nick a reçu une copie de cette notification.

Une nuit, alors que son père dormait, Nick a reçu une notification indiquant que son père avait un rythme cardiaque inhabituel. Sentant que quelque chose n’allait pas, Nick a emmené son père aux urgences, où l’on a diagnostiqué un problème cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale pour la pose d’un stimulateur cardiaque. En fin de compte, l’Apple Watch est arrivée à point nommé. Comment cela ? Les médecins ont dit à Michael qu’il serait mort rapidement s’il n’avait pas reçu le stimulateur cardiaque. Il dit qu’il se sent comme un nouvel homme.

« Ils m’ont dit que j’avais eu beaucoup de chance. Et, vous savez, c’est un bon choix de la part de mon fils de m’avoir offert la montre », a déclaré Michael. « Parce que, vous savez, je ne l’aurais jamais su. Il aurait été trop tard. C’est comme si quelqu’un avait allumé un interrupteur. Et vous savez, je pense que j’ai plus de mouvements que le lapin Energizer ».

Un jour, à 12 h 30, Nick a envoyé un e-mail à Tim Cook, PDG d’Apple, qui lui a répondu à 14 heures : « Bonjour Nick, je suis ravi que votre père ait consulté un médecin et qu’il ait reçu le traitement dont il avait besoin. Merci beaucoup d’avoir partagé son histoire avec nous. Je vous prie de lui transmettre mes meilleurs vœux. Tim. Envoyé depuis mon iPad Pro ».

Donner l’heure, sauver des vies !

L’histoire suivante vient d’Asheville, en Caroline du Nord, où, une fois de plus, la chaîne locale ABC a publié l’histoire. Christopher Oakley, 61 ans, a été transporté d’urgence aux urgences le 21 août 2021, après avoir ressenti une sensation bizarre à la poitrine, des nausées et un essoufflement. Mais aux urgences, il a eu le temps de se calmer un peu et les médecins n’ont rien vu d’anormal lors de l’examen. Ils étaient sur le point de le renvoyer chez lui lorsque Christopher s’est souvenu que son Apple Watch enregistrait son rythme cardiaque.

« Je me suis dit : “Attendez une minute, attendez une minute, j’ai une montre qui enregistre mon rythme cardiaque” », raconte Oakley. « Elle montrait que mon cœur s’était emballé à 121-151, quelque chose comme ça, toute la nuit. Ils ont donc pris cette information en compte, ce qui m’a sauvé la vie car deux jours plus tard, deux ou trois jours plus tard, je subissais un double pontage… un double pontage d’urgence ».

Christopher, reconnaissant d’avoir une autre chance de vivre, a envoyé un e-mail à Tim Cook dans lequel il disait : « J’apprécie vraiment tout le travail que vous et vos collaborateurs avez accompli pour créer un produit qui non seulement vous donne l’heure, mais vous sauve aussi la vie ».

Tim Cook a répondu : « Christopher, merci d’avoir partagé votre histoire avec nous. Je suis heureux que vous ayez reçu le traitement dont vous aviez besoin. Portez-vous bien. Meilleurs vœux, Tim. Envoyé depuis mon iPhone ». L’Apple Watch a un palmarès impressionnant lorsqu’il s’agit de sauver des vies. Le fait qu’il ait pris le temps de répondre aux lettres qu’il a reçues en dit long sur Tim Cook.

Et ce n’est pas fini

En 2024, la prochaine version de l’Apple Watch pourrait s’attaquer à l’apnée du sommeil, une maladie grave qui provoque des arrêts et des redémarrages de la respiration pendant le sommeil, et à l’hypertension artérielle. Apple continue de faire de sa smartwatch un appareil indispensable pour ceux qui souhaitent que leur santé soit surveillée tout au long de la journée.