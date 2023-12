Huawei prévoit un chiffre d’affaires de près de 100 milliards de dollars, une croissance de 9% !

Toutefois, malgré ces perspectives prometteuses, Huawei reste consciente des défis importants qui se posent à elle. Le président Hu a souligné les incertitudes géopolitiques et économiques ainsi que les restrictions technologiques et les barrières commerciales actuelles comme autant d’obstacles potentiels.

À l’horizon 2024, Huawei se concentre stratégiquement sur l’expansion de ses activités liées aux appareils , en mettant l’accent sur le développement de produits de premier plan et en cultivant une marque haut de gamme avec une touche plus personnalisée . L’entreprise considère ce segment comme un moteur essentiel de sa trajectoire de croissance future.

Votre année a peut-être connu des hauts et des bas, mais pour Huawei, 2023 a été une véritable explosion. Le géant chinois s’attend en effet à des chiffres d’affaires considérables, presque à trois chiffres ! D’après un message interne de Ken Hu à l’occasion du Nouvel An, le géant chinois de la technologie Huawei Technologies prévoit une augmentation de son chiffre d’affaires, qui devrait atteindre la somme stupéfiante de 98,5 milliards de dollars en 2023 .