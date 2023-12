Fuite de rendus officiels de la série Galaxy S24 : options de couleur et stockage révélés

Les rumeurs se sont intensifiées avec le lancement imminent de la prochaine série de smartphones phares de Samsung. Dans la dernière rumeur en date, il semblerait qu’un partenaire officiel colombien de Samsung ait publié à l’avance des rendus officiels des modèles Galaxy S24.

Dans un post sur X, anciennement Twitter, l’informateur @passionategeekz a publié des images des fuites supposées provenant du site Web du partenaire colombien. Elles montrent des options de couleur et des variantes de stockage pour les Galaxy S24+ et S24 Ultra. En revanche, il n’y a pas de rendu du Galaxy S24 standard.

Samsung Galaxy S24 Series S24, S24 plus and S24 Ultra full leak came from Samsung Columbia partnered site (Official distributor), whole series is listed there with specs,colors and storage options #Samsung pic.twitter.com/YVQuGnnT4t — Paras Guglani (@passionategeekz) December 23, 2023

Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Galaxy S24 Ultra devrait être disponible en deux couleurs : un jaune et un noir. Pour ce qui est des noms, la rumeur veut que les teintes s’appellent Amber Yellow et Onyx Black. En ce qui concerne l’espace de stockage, la fuite montre le Galaxy S24 Ultra avec 1 To d’espace de stockage, mais on peut penser que d’autres configurations de stockage seront également disponibles pour l’appareil.

Quant au Galaxy S24+, il semble présenter quatre options de couleur. Les teintes jaune et noire du S24 Ultra seraient disponibles pour le S24+, ainsi que deux couleurs supplémentaires. Il s’agirait du Marble Gray et Cobalt Violet. Si Samsung suit sa tendance année après année (et on n’a aucune raison de suspecter le contraire), ces options de couleur seront probablement disponibles pour le modèle standard également.

Les rendus apparemment officiels révèlent également un autre détail important concernant le Galaxy S24+ : sa configuration de stockage. Dans l’image ci-dessus, nous voyons un modèle de 256 Go, mais on peut là aussi penser qu’il pourrait y avoir une option de 512 Go pour le membre central de la famille S24.

Selon Android Headlines, il se pourrait que ce soit Vivalaera.com qui ait révélé l’information. J’ai regardé le site Web pour savoir si c’était bien lui qui avait publié prématurément les rendus apparemment officiels. Cependant, je n’ai pas trouvé les images supposées officielles qui circulent maintenant sur X.

Samsung reste silencieuse quant à la date de sortie de sa prochaine gamme de smartphones haut de gamme. Selon certaines des dernières rumeurs sur le sujet, les appareils verront le jour le 18 janvier 2024.