Vers une introduction en Bourse pour Huawei : un tournant stratégique pour le géant chinois

Huawei a déjà stupéfié le monde en construisant son premier chipset 5G en trois ans malgré les sanctions américaines. Avec ce processeur d’application qui équipe la série phare Mate 60, l’avenir de Huawei est plus brillant qu’il ne l’a jamais été depuis que les États-Unis ont placé l’entreprise sur la liste des entités en 2019, la qualifiant de menace pour la sécurité nationale. Et avec les rumeurs qui circulent selon lesquelles SMIC, la plus grande fonderie chinoise, jette de l’argent et de la matière grise pour créer des puces de 3 nm en utilisant d’anciennes machines de lithographie DUV, les États-Unis pourraient se sentir obligés de renforcer leurs restrictions à l’égard de Huawei et de SMIC.

Néanmoins, comme Huawei est capable de s’échapper chaque fois que les États-Unis tentent de l’épingler et que l’entreprise est optimiste quant à sa capacité à regagner le terrain perdu dans l’industrie des smartphones, Reuters rapporte que des discussions ont eu lieu au sujet de l’introduction en bourse de Huawei. Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, a toujours rejeté la possibilité que les actions de Huawei soient négociées sur un marché boursier.

Toutefois, s’il est dans l’intérêt national de la Chine que Huawei lève des fonds en vendant des actions, Zhengfei serait d’accord pour que le fabricant soit introduit en bourse. Dans une lettre adressée au personnel de Huawei en 2021, Ren a écrit que Huawei pourrait « entrer progressivement sur le marché à l’avenir ». L’ancienne sous-marque de Huawei, Honor, que Huawei a vendue en 2020 à un consortium pour 15 milliards de dollars, a présenté le mois dernier des plans d’introduction en bourse.

Combien Huawei pourrait-elle valoir ? Sur la base d’un bénéfice de 5,1 milliards de dollars en 2022 et en appliquant le même multiple de bénéfice qu’Apple (25x), Huawei pourrait être valorisé à « seulement » 128 milliards de dollars. Mais l’ancien directeur de la technologie de Lenovo, Ni Guangnan, a déclaré en 2019 que Huawei pourrait valoir jusqu’à 1,3 billion de dollars. À l’époque, Apple venait de dépasser les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui signifie que Guangnan considérait que Huawei avait plus de valeur qu’Apple. Aujourd’hui, le marché boursier évalue Apple à 3 000 milliards de dollars.

Les investisseurs chinois ont déjà montré qu’ils aimaient les actions technologiques en vogue, surtout s’il s’agit d’une entreprise associée au pays. En 2019, la plus grande fonderie chinoise, SMIC, a été radiée de la Bourse de New York avec une valorisation inférieure à 6 milliards de dollars.

Une énorme valorisation

Après son entrée en bourse à Shanghai, l’entreprise a désormais une capitalisation boursière proche de 30 milliards de dollars. Si Huawei s’introduit en bourse, les gestionnaires de fonds internationaux voudront tous avoir leur part du gâteau.

Une introduction en bourse de Huawei serait certainement un motif de réjouissance en Chine, car une telle cotation pourrait être considérée comme un autre signe de l’échec des sanctions américaines à l’encontre de Huawei. La Chine compte trois bourses : la Bourse de Shanghai, la Bourse de Pékin et la Bourse de Shenzhen.