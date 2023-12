iA Writer et ChatGPT : un duo innovant pour l’écriture sur macOS et iOS

En cette année où pratiquement toutes les entreprises technologiques parlent d’IA, Apple est resté silencieuse. Cela ne signifie pas pour autant que les développeurs axés sur Apple ne prennent pas les choses en main. Une mise à jour de la populaire application d’écriture Mac iA Writer m’a donné envie de voir ce que sera l’approche d’Apple en matière d’IA.

Dans la mise à jour iA Writer 7, vous pourrez utiliser le texte généré par ChatGPT comme point de départ pour vos propres mots. L’idée est que vous obteniez des idées de ChatGPT, puis que vous modifiiez son résultat en ajoutant votre propre saveur au texte, le rendant ainsi vôtre. La plupart des applications qui utilisent l’IA générative le font de manière à confier les rênes à l’intelligence artificielle, comme un client de messagerie qui rédige des messages à votre place ou un outil de collaboration qui résume vos réunions.

Les choses sont un peu différentes avec l’application d’écriture iA Writer, et le résultat est une approche nuancée et éthique de l’IA générative qui ressemble à quelque chose qu’Apple pourrait finir par faire elle-même.

Voici comment cela fonctionne. Tout texte collé à partir de ChatGPT est grisé par iA Writer. Tout texte que vous modifiez ou remplacez devient noir, indiquant que vous l’avez écrit vous-même. Le développeur de iA Writer explique que ChatGPT deviendra ainsi un « partenaire de dialogue » plutôt qu’un rédacteur fantôme, où il y a un risque que « l’application prenne le dessus et que vous perdiez votre voix ».

L’application ne reconnaîtra pas automatiquement le texte collé comme provenant de ChatGPT. Vous devez le marquer vous-même en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Coller sous > AI > Activer la paternité du texte. Il existe également des options pour marquer le texte collé à l’aide de raccourcis clavier et de menus.Si vous quittez l’application de rédaction et demandez à ChatGPT de modifier un paragraphe créé dans iA Writer, vous pouvez en informer l’application en cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant Coller les modifications depuis > AI. Et si vous souhaitez indiquer à iA Writer que les mots que vous insérez ont été créés par vous-même plutôt que par l’IA, vous pouvez sélectionner Coller en tant que > Moi.

Disponible sur macOS et iOS pour débuter

Le développeur de iA Writer affirme que l’attribution de la paternité de cette manière est « nouvelle, utile et indispensable pour travailler de manière responsable avec la génération de texte par l’IA ». Ils poursuivent : « Nous pensons que tout le monde bénéficierait d’un avenir où nous pourrions voir ce que la machine a traité et ce que les humains ont ressenti, pensé et exprimé avec leur cœur et leur esprit ».

Tout cela signifie que la mise à jour d’iA Writer n’est pas conçue pour détecter le plagiat par l’IA. En effet, le développeur précise que « c’est à vous de décider du degré d’honnêteté que vous souhaitez avoir envers vous-même ». Cependant, si elle est bien conçue, elle pourrait transformer ChatGPT en un assistant pratique qui améliore votre écriture sans pour autant étouffer votre propre voix.

Cette mise à jour de iA Writer démarre sur macOS, iPadOS et iOS, mais elle arrivera également sur Windows et Android à un moment donné.