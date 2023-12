Rehberger a initialement signalé la faille à OpenAI en avril 2023, et a fourni des détails supplémentaires sur la façon dont elle peut être utilisée de manière plus sournoise au cours du mois de novembre.

La faille en question permet à des chatbots malveillants utilisant ChatGPT d’exfiltrer des données sensibles, telles que le contenu de la discussion, ainsi que des métadonnées et des données techniques. Une deuxième méthode consiste à ce que la victime soumette un prompt fourni par l’attaquant, qui utilise alors le rendu d’image markdown et l’injection de prompt pour ex-filtrer les données.