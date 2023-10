Google Chrome va dénoncer les onglets gourmands en mémoire vive

Google Chrome a été critiqué au fil des ans pour sa consommation excessive de mémoire vive, principalement due à la mise en bac à sable de chaque onglet et extension, ainsi qu’à la demande sans cesse croissante de sites Web et d’applications Web modernes.

Google a amélioré l’utilisation de la mémoire vive grâce à la fonctionnalité Memory Saver (Économiseur de mémoire), et l’entreprise travaille actuellement sur un autre changement qui permettra de savoir plus clairement quels sont les onglets qui consomment votre mémoire.

Les dernières versions de Chrome Canary incluent une nouvelle fonctionnalité appelée « Afficher l’utilisation de la mémoire dans les cartes de survol », qui répertorie l’utilisation actuelle de la mémoire pour un onglet lorsque vous le survolez (en dessous du titre complet et du domaine).

Ces informations sont déjà disponibles dans le gestionnaire de tâches intégré de Chrome, accessible depuis le menu principal > Plus d’outils > Gestionnaire de tâches, mais l’ajout de ces informations aux cartes de survol permet de vérifier plus facilement l’utilisation de la mémoire. Il s’agit d’un autre changement visant à aider les utilisateurs à déterminer les onglets et les sites qui consomment le plus de mémoire, parallèlement aux fonctions automatiques telles que le mode Économie de mémoire.

Addy Osmani, de l’équipe Developer Experience de Chrome, a écrit dans un article de blog : « Cette fonctionnalité apporte de la transparence dans les comportements d’étranglement des onglets de Chrome et donne aux utilisateurs un aperçu de la consommation de mémoire d’un site. L’utilisation actuelle indique la mémoire consommée par la page elle-même ainsi que par les processus d’arrière-plan. La suspension de l’état se produit lorsque l’Économiseur de mémoire détermine que l’onglet a été inactif pendant une période suffisamment longue ».

Encore en flag

L’indicateur est apparu pour la première fois en juin, mais il n’a pas encore été déployé à plus grande échelle. Il est également temporairement indisponible dans Chrome Canary, puisque le test initial devait expirer dans Chrome 119, et que la branche Canary vient d’être mise à jour dans la version 120. Le flag sera probablement bientôt prolongé, ce qui arrive souvent avec les fonctionnalités expérimentales dans Chrome. Il est à espérer qu’il sera ensuite déployé pour tout le monde, mais il n’y a pas encore de calendrier précis à ce sujet.