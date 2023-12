Netflix ouvre une expérience interactive « Squid Game » à Los Angeles avec Samsung

À plus grande échelle, Netflix cherche activement à redéfinir son identité au-delà du simple service de streaming. En effet, l’entreprise s’aventure dans de nouveaux territoires au-delà de ses offres de base, qu’il s’agisse de faire des progrès dans le domaine des jeux, y compris la réalité virtuelle (VR), ou de dévoiler des projets de boutiques de vente et d’espaces de restauration en brique et en mortier au cours de l’année à venir.

Une fois les jeux terminés, l’entrée générale ouvre la porte à un « marché nocturne coréen » où les participants peuvent déguster de la nourriture de rue et des cocktails à base de soju. L’événement propose également des jeux d’arcade et des mini-jeux inspirés de l’émission.

Tout au long des différents jeux, des téléviseurs Samsung et des appareils mobiles Galaxy seront placés à des endroits stratégiques, accompagnés de « zones expérientielles » entourées d’écrans de télévision Samsung, y compris le modèle phare Neo QLED 8K, le 4K et le Frame.