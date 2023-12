L’IA comme partenaire romantique ? Digi fait des vagues

Un nouveau chatbot d’intelligence artificielle (IA), Digi, présenté par son créateur comme « l’avenir du compagnonnage romantique par l’IA », monte en flèche dans le classement des téléchargements d’applications après avoir été révélé sur X.

L’évolution rapide (et parfois effrayante) de la technologie de l’IA générative au cours de l’année écoulée a vu des milliers d’entreprises se précipiter pour concevoir et créer des applications destinées à remplir toutes sortes de rôles dans notre vie quotidienne. Bien qu’il s’agisse encore d’une niche, certaines entreprises développent des compagnons virtuels alimentés par l’IA et des avatars numériques commercialisés en tant que petites amies/petits amis virtuels.

C’est le cas de Digi.ai, l’entreprise à l’origine de cette nouvelle tentative de créer des partenaires romantiques pour les humains à l’aide de la technologie. En gros, les utilisateurs peuvent créer un avatar de leur choix dans le style qu’ils souhaitent et avoir des conversations textuelles par l’intermédiaire d’une application.

Excited to announce v(1.0) of Digi, the future of AI Romantic Companionship, for IOS and Android 🤖

— Andrew (@andyohlbaum) December 15, 2023