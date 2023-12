Flipboard rejoint le Fediverse avec une intégration complète d’ActivityPub

Dans un premier temps, ces messages ne vont que dans un sens. La promesse de fediverse est que si vous aimez ou répondez à un message, celui-ci est également compilé et synchronisé entre les applications et les services, mais Flipboard n’a pas encore tout à fait achevé cette étape. McCue dit que cela arrivera en janvier.

Dans l’esprit, un Flipboard fédéré ne devrait pas être très différent. Flipboard s’est toujours appuyé sur des curateurs pour trouver de bonnes informations à lire pour les utilisateurs — la seule différence est que ces curateurs peuvent désormais publier sur Flipboard et partout ailleurs d’un seul coup. Flipboard fait le pari qu’il peut créer les meilleurs outils de lecture et de découverte, sans obliger les utilisateurs à opérer uniquement au sein de sa plateforme.

Et à partir d’avril, selon Mike McCue, PDG de Flipboard, tout le contenu fédéré sera également disponible dans l’application Flipboard elle-même. Cela signifie que les utilisateurs pourront utiliser Flipboard pour parcourir le contenu partagé sur Mastodon, Pixelfed (une application de partage de photos analogue à Instagram), PeerTube (une plateforme vidéo décentralisée) et le reste des applications qui composent le fediverse.

L’application de lecture d’actualités commence par les comptes d’une vingtaine d’éditeurs, dont Polygon, Medium, Semafor, Kotaku et Mental Floss, dont le contenu Flipboard pourra être découvert sur l’ensemble de l’univers fédéré. D’ici le mois prochain, l’entreprise prévoit que tous les comptes Flipboard publics seront fédérés , ce qui signifie que toute personne utilisant une application alimentée par ActivityPub sera en mesure de voir leurs messages et d’interagir avec eux.

Flipboard est la dernière application grand public à rejoindre officiellement le fediverse , l’ensemble des services décentralisés qui fonctionnent sur le protocole ActivityPub. L’application de lecture d’actualités, qui expérimente Mastodon depuis près d’un an, prévoit maintenant de devenir totalement interopérable avec Mastodon et le reste du fediverse.