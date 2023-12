Meta lance un test de Threads avec le fediverse via ActivityPub

Mark Zuckerberg a annoncé que Threads testait désormais l’intégration avec le fediverse, grâce à la prise en charge du protocole ActivityPub.

Rejoindre le fediverse — le monde décentralisé des réseaux sociaux qui comprend Mastodon, Pixelfed, et d’autres services qui interopèrent tous à travers ActivityPub — a été sur la liste des tâches de l’équipe Threads depuis le tout début. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a déclaré en juillet qu’il pensait que la décentralisation de la plateforme était essentielle pour la rendre pertinente aux yeux d’une nouvelle génération de créateurs. « Je pense que nous pourrions être une plateforme plus attrayante pour les créateurs, en particulier pour les nouveaux créateurs qui sont de plus en plus avisés, si nous sommes un endroit où vous n’avez pas à vous sentir obligé de nous faire confiance pour toujours », avait-il déclaré à l’époque.

Dans cette intégration actuelle, Zuckerberg précise que cela signifie que les posts des comptes Threads seront désormais disponibles sur Mastodon, Pixelfed, et d’autres services qui utilisent ActivityPub.

Dans un post sur Threads mercredi, Zuckerberg a écrit :

Nous commençons un test où les messages des comptes Threads seront disponibles sur Mastodon et d’autres services qui utilisent le protocole ActivityPub. Rendre Threads interopérable donnera aux gens plus de choix sur la façon dont ils interagissent et aidera le contenu à atteindre plus de personnes. Je suis assez optimiste à ce sujet.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de détails supplémentaires sur la date à laquelle l’intégration de Threads avec ActivityPub s’étendra au-delà de ce « test » initial. Ce test n’aborde également qu’un aspect d’un réseau social « fédéré ». Dans un monde idéal, Meta permettra de déplacer des comptes entre Threads, Mastodon et d’autres plateformes ActivityPub.

Pas encore un support complet

Ce test ne permet également que de poster des messages de Threads vers Mastodon, et non l’inverse. Avec un éventuel support complet d’ActivityPub, vous devriez être en mesure de poster depuis Mastodon vers Threads.

Indépendamment des limitations actuelles, il s’agit de la première étape pour que Threads tienne sa promesse de supporter ActivityPub. Le support d’ActivityPub jouera également un rôle clé dans la capacité de Meta à lancer Threads dans l’UE.

Pour l’instant, la fonctionnalité est encore en cours de déploiement.