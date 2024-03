Threads et le Fediverse : Révolutionnez votre expérience sur les réseaux sociaux

Meta prend des mesures significatives vers une nouvelle ère de l’interconnectivité des réseaux sociaux ! Dans un mouvement audacieux vers une expérience utilisateur plus ouverte et décentralisée, Instagram étend son horizon avec sa dernière innovation pour Threads. Dès aujourd’hui, une sélection d’utilisateurs aura l’opportunité exclusive de tester une fonctionnalité bêta qui intègre Threads directement au Fediverse, marquant un potentiel tournant dans notre interaction avec les réseaux sociaux.

L’annonce, faite lors de la conférence FediForum, a été marquée par une démonstration de Peter Cottle de Meta, révélant comment les utilisateurs pourront bientôt lier leurs comptes et leurs publications au Fediverse. Cette intégration permettra le partage de posts sur différentes plateformes depuis Threads, offrant ainsi une portée élargie à divers publics.

Le Fediverse, concept encore émergent dans le paysage numérique, se présente comme un réseau étendu de serveurs indépendants et interconnectés. Ce modèle décentralisé contraste avec les plateformes sociales traditionnelles, généralement régies par une seule entité, et offre aux utilisateurs une souveraineté accrue sur leurs données et leurs interactions. Mastodon, acteur clé de cette évolution, exemplifie parfaitement cette tendance vers plus d’autonomie et de personnalisation dans l’expérience en ligne.

La nouvelle fonctionnalité bêta de Threads invite les utilisateurs de plus de 18 ans, possédant des profils publics, à fusionner leur contenu avec le Fediverse. Ceux qui participent activement sur Mastodon ou d’autres plateformes compatibles avec le Fediverse pourront désormais suivre les utilisateurs de Threads, interagir avec leurs publications et les partager au sein de ce réseau expansif.

Bien que cette version bêta limite certaines interactions — comme la visualisation des réponses et des abonnements provenant du Fediverse sur Threads — elle permet néanmoins de consulter le nombre total de « j’aime » et de partages accumulés sur les deux plateformes. Une intégration plus poussée, promettant une interaction transparente grâce à la compatibilité totale avec ActivityPub, le protocole open source qui anime le Fediverse, est prévue pour bientôt.

Une intégration facultative

L’adoption de cette intégration reste facultative, offrant ainsi aux utilisateurs la liberté de choisir leur degré d’interaction entre Threads et le Fediverse. Les curieux peuvent s’engager dans cette aventure numérique en activant l’option de partage Fediverse dans les paramètres de leur compte Threads.

Cette initiative de Threads illustre la tendance croissante vers des expériences sur les réseaux sociaux qui sont ouvertes, centrées sur l’utilisateur, et respectueuses de la liberté de choix et de la souveraineté numérique. En s’alliant au Fediverse, Threads ne se contente pas d’élargir son écosystème ; elle invite ses utilisateurs à redéfinir les frontières de leur vie numérique, encourageant un partage et une connectivité plus conscients et personnalisés.