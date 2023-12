L’Union Européenne enquête sur la société X pour potentielle infraction au Digital Services Act

L’Union européenne (UE) a ouvert une procédure formelle à l’encontre de la société X d’Elon Musk afin de déterminer si elle a enfreint le règlement DSA (Digital Services Act) de l’UE. L’enquête, lancée lundi 18 décembre, portera en particulier sur « la diffusion de contenus illégaux dans le contexte des attaques terroristes du Hamas contre Israël ».

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la Commission européenne, l’UE a indiqué qu’elle examinerait quatre domaines clés : la diffusion de contenus illégaux, l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la manipulation de l’information sur X, les mesures prises par X pour accroître la transparence de sa plateforme et une conception présumée trompeuse de l’interface utilisateur de son système de vérification.

« Plus le risque que les grandes plateformes représentent pour notre société est élevé, plus les exigences de la loi sur les services numériques sont spécifiques », a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la commission « Une Europe digne de l’ère numérique ».

We have opened formal proceedings to assess whether X may have breached the #DSA in areas linked to:

🔹 risk management

🔹 content moderation

🔹 dark patterns

🔹 advertising transparency

🔹 data access for researchers

More information on next steps: https://t.co/VHJjIsVftY pic.twitter.com/oygKah5GIq

— European Commission (@EU_Commission) December 18, 2023