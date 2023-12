Nouvelles révélations sur le Galaxy S24 Ultra : photos naturelles et IA générative

L’utilisateur X Alvin a révélé plusieurs nouvelles informations sur le Galaxy S24 Ultra. L’article a été reposté par Ice Universe, un célèbre auteur de fuites, ce qui lui confère une grande crédibilité.

Bien que le Galaxy S23 Ultra soit l’un des meilleurs appareils photo du marché, les images finales semblent parfois surexposées et sursaturées au goût de la plupart des gens. La fuite d’aujourd’hui affirme que le traitement de la caméra du Galaxy S24 Ultra sera plus réaliste, avec une meilleure accentuation et une meilleure saturation.

On espère ainsi obtenir des photos plus naturelles, sans les couleurs trop vives et lumineuses, souvent associées aux caméras des smartphones Samsung.

Alvin indique également que les fonctions d’intelligence artificielle dont il est question seront l’une des principales caractéristiques du téléphone. Le smartphone devrait être doté d’une IA générative sur l’appareil et cette technologie lui permettra de traduire des messages et de composer des e-mails.

À l’instar de l’iPhone 15 Pro, le châssis du Galaxy S24 Ultra sera également en titane. L’une des couleurs dans lesquelles le téléphone sera disponible est le gris titane et, selon la fuite d’aujourd’hui, elle est plus belle que celle de l’iPhone 15 Pro en titane naturel qui, comme son nom l’indique, reflète la couleur métallique naturelle gris argenté-blanc du titane naturel.

Fini l’écran incurvé

Enfin, la rumeur affirme que le Galaxy S24 Ultra est agréable à tenir en main. Le Galaxy S24 Ultra devrait abandonner l’écran incurvé de son prédécesseur et, bien que les écrans arrondis aient leurs inconvénients comme tout le reste, ils sont plus faciles à tenir. En effet, les écrans incurvés réduisent la largeur du téléphone et le font paraître plus étroit dans la main.

Le Galaxy S24 Ultra serait équipé du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm aux États-Unis et en Chine et du Exynos 2400 sur les autres marchés. Le smartphone pourrait abandonner son téléobjectif 10x pour une caméra à plus haute résolution avec un zoom 5x. Ice Universe semble plus impressionné par les mises à jour logicielles et pense qu’elles font du téléphone la plus grande mise à jour de Samsung depuis des années.