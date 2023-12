Participez à la révolution de l’IA avec Midjourney V6 : collaboration unique en développement

Le monde de la création d’images par l’IA est sur le point de faire un grand pas en avant avec l’introduction de la version 6 de Midjourney. Cette nouvelle version, en développement depuis plus de 7 mois, est conçue pour améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’IA.

En tant qu’utilisateur, vous jouez un rôle crucial dans l’enseignement de l’esthétique humaine à l’IA en sélectionnant des images qui guident son processus d’apprentissage. La prochaine version promet une expérience plus intuitive, avec des améliorations dans la façon dont l’IA interprète vos instructions et une meilleure compréhension du monde.

L’équipe de Midjourney demande maintenant aux clients payants de Midjourney de l’aider à évaluer les images afin d’entraîner le modèle d’IA de Midjourney 6 avec plus de précision. La dernière annonce de DavidH à Midjourney explique :

Nous sommes sur le point de sortir la V6 de Midjourney, mais avant cela, nous avons besoin de votre aide. Si vous êtes un membre payant de MJ, veuillez aller ici et nous aider à évaluer les images : https://www.midjourney.com/rank-v6 Comment procéder : Vous verrez deux images à la fois.

Sélectionnez celle qui vous semble la plus belle (en fonction de vos goûts esthétiques personnels).

Sur PC, vous pouvez utiliser les touches 1 et 2 pour sélectionner les images (1 est à gauche, 2 est à droite).

Si vous n’êtes pas sûr de la meilleure image, appuyez sur « skip » (ou sur la touche « 3″ sur PC).

Ces images utilisent des invites communautaires aléatoires. Si vous voyez quelque chose d’obscène, appuyez sur « Signaler l’image » (Désolé !) Notez bien : Ces images ne sont PAS représentatives de la V6 que nous sortirons bientôt.

Ces images sont simples/ennuyeuse/sans opinion/mauvaise pour aider notre système à « apprendre » les nouvelles choses que la communauté veut d’un modèle v6.

Ces images sont plus cohérentes que celles de la V5, mais la plupart des améliorations de la V6 sont liées à la compréhension des messages, à la connaissance du monde, aux images, au rendu du texte, etc. Des choses qui sont difficiles à remarquer ici.

Si vous vous inquiétez de la qualité, essayez de ne pas le faire ! La V5 était embarrassante lorsque nous avons organisé la première soirée d’évaluation. Obtenir l’aide de tout le monde pour identifier la « camelote » est une partie très importante de notre processus. Ces évaluations sont très sérieuses et nous vous demandons de faire de votre mieux pour nous fournir des données de qualité.

L’une des principales avancées de la version 6 est la capacité de l’IA à interpréter les messages avec une plus grande précision. Cela signifie que lorsque vous indiquez à l’IA le type d’image que vous souhaitez créer, elle sera en mesure de mieux comprendre vos instructions et de produire des images plus pertinentes et contextuelles. Cette amélioration est importante car elle signifie que l’IA peut créer des images qui ne sont pas seulement visuellement attrayantes, mais aussi pleines de détails et de sens. La base de connaissances de l’IA a également été élargie, ce qui lui permet de puiser dans un plus large éventail d’informations lorsqu’elle génère des images.

Une nouvelle ère pour la création d’images par IA

Vos commentaires sont extrêmement importants au cours de cette phase de développement. En critiquant les images et en donnant votre avis, vous aidez l’IA à s’améliorer à chaque nouvelle itération. Les images que vous voyez maintenant ne sont qu’un aperçu de ce qui va suivre, et votre participation active est essentielle pour que l’IA apprenne et évolue.

L’impatience grandit au sein de la communauté à l’approche du lancement de la version 6 de Midjourney. Tout le monde attend avec impatience les futures soirées de classement et les mises à jour sur le processus de développement. Ces événements ne sont pas seulement amusants, ils sont aussi importants pour mettre la touche finale à la nouvelle version. La collaboration entre les utilisateurs et les développeurs est essentielle pour créer une IA qui capture l’essence de la créativité humaine et fait progresser les frontières de la technologie.

La version 6 de Midjourney représente un effort de collaboration important, mettant en évidence la synergie entre les capacités de l’IA et les précieuses contributions d’utilisateurs tels que vous. Vos sélections et vos commentaires façonnent une IA qui comprend la beauté et la précision. Pour l’avenir, il est clair que l’évolution de Midjourney apportera des avancées encore plus passionnantes dans le domaine de l’IA et de la création d’images.