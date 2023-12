TSMC pionère du progrès avec les nœuds de 1,4 nm et 2 nm

On a souvent parlé des raisons pour lesquelles les passionnés de téléphonie aiment connaître des choses comme le nombre de transistors à l’intérieur d’une puce, connu sous le nom de « nombre de transistors ». Tout dépend du nœud de traitement utilisé par la fonderie pour construire la puce. Plus le nombre est bas (par exemple, 3 nm est inférieur à 5 nm), plus la taille des transistors est petite. Des transistors plus petits signifient qu’il est possible d’en insérer davantage à l’intérieur d’une puce, ce qui augmente le nombre de transistors. Plus le nombre de transistors est élevé, plus la puce est puissante et économe en énergie.

À l’heure actuelle, seuls l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max utilisent un chipset fabriqué à l’aide d’un nœud de processus de 3 nm. Apple est le plus gros client de TSMC et a réservé toute la production initiale de la fonderie en 3 nm. Mais bientôt, nous devrions voir plus de puces de 3 nm dans les smartphones. Par exemple, en octobre prochain, Qualcomm devrait lancer le Snapdragon 8 Gen 4, qui sera apparemment produit par TSMC à l’aide de son nœud de deuxième génération en 3 nm.

Et comme mentionné précédemment, TSMC est en bonne voie pour commencer la production en volume du nœud de processus de 2 nm en 2025. Jusqu’à présent, TSMC est restée discrète sur le nœud qui suivrait le 2 nm. L’année dernière, Samsung Foundry a présenté une feuille de route montrant qu’elle préparait un nœud de 1,4 nm dont la production en volume commencerait en 2027.

Aujourd’hui, selon Tom’s Hardware, TSMC a discuté d’un nœud de 1,4 nm comme successeur du 2 nm. Le nœud de 1,4 nm a été mentionné lors du panel Future of Logic au cours de l’IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM).

Le nœud de processus de 1,4 nm sera appelé A14 par TSMC et, bien que le fondeur n’ait pas annoncé publiquement la date à laquelle il pourrait commencer la fabrication en grand volume (HVM) à 1,4 nm, sur la base des perspectives actuelles pour 2 nm, nous pourrions envisager 2027 ou 2028 avant que TSMC ne commence la fabrication en grand volume à ce nœud.

Des transistors Gate-All-Around

Les transistors utilisés avec le nœud A14 devraient rester de type Gate-All-Around (GAA), qui couvre le canal sur les quatre côtés afin de réduire les fuites de courant et d’augmenter le courant d’entraînement. Il en résulte des puces plus puissantes avec une consommation d’énergie réduite. TSMC commencera à utiliser des transistors GAA avec sa production en 2 nm, tandis que Samsung Foundry les utilise déjà sur ses puces en 3 nm.

Bien entendu, comme pour toute feuille de route, le passage du point « A » au point « B » semble être une tâche simple, sans aucun problème susceptible d’entraîner un retard. Mais tout peut arriver, surtout lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi complexe que les circuits intégrés. Certains ont qualifié la création de la puce de l’une des plus importantes découvertes de l’homme. Aujourd’hui, nous en sommes au stade où continuer à rendre ces composants plus rapides, plus économes en énergie et, oui, encore plus petits, mobilise les cerveaux des personnes les plus intelligentes de la planète. Pour l’instant, le voyage continue.