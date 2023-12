Windows 10 introduit l’IA Copilot avec la dernière mise à jour cumulative

Windows 10 a désormais l’IA Copilot avec le dernier patch pour la version release de l’OS — ou du moins certains utilisateurs l’ont. La mise à jour cumulative de décembre, qui vient d’arriver (patch KB5033372), lance Copilot (en preview) sur le bureau, tout en appliquant les correctifs de sécurité habituels, ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires.

L’icône de Copilot se trouve dans la barre des tâches, à l’extrême droite de la barre d’état système. Cependant, si vous ne voyez pas l’assistant AI dans votre barre des tâches après l’installation de KB5033372, cela pourrait être dû à une légère complication pour les utilisateurs de Windows 10 concernant l’interface, sur laquelle je reviendrai dans la suite de cet article.

Ou alors, c’est tout simplement parce qu’il s’agit d’un déploiement limité de l’IA pour commencer. Comme l’indique Microsoft, « [Copilot] est disponible pour les utilisateurs de Windows 10 : [Copilot] est disponible pour un petit public dans un premier temps et se déploie plus largement dans les mois qui suivent ».

Si vous voyez l’icône Copilot et que vous ne voulez pas de l’IA sur votre bureau, la bonne nouvelle est que vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour la désactiver, comme le rapporte Windows Latest. La mise à jour de décembre de Windows 10 donne également plus d’espace à l’écran du panneau Actualités et centres d’intérêt, et introduit une autre fonctionnalité de Windows 11, en plus de Copilot.

Il s’agit de l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » qui, comme son nom l’indique, est un moyen de proposer à votre PC de recevoir les mises à jour dès que possible — avec l’inconvénient que vous risquez de rencontrer des problèmes en tant qu’utilisateur preview. Mais, je pense qu’un plus grand choix est toujours une bonne chose.

Une problématique

Copilot est bien sûr la principale nouveauté, mais qu’en est-il de la question de l’interface ? Il y a un problème pour ceux qui ont déplacé leur barre des tâches du bas de l’écran vers le côté dans Windows 10. Certes, il s’agit d’une niche d’utilisateurs qui personnalisent sérieusement leur bureau, mais il y a tout de même des personnes qui seront probablement ennuyées par ce problème.

La solution la plus évidente, comme le souligne Microsoft, consiste à déplacer la barre des tâches vers le bas de l’écran (ou vers le haut). Cependant, si vous êtes un personnalisateur invétéré, le fait de déplacer votre barre des tâches de sa position verticale préférée sur les côtés perturbera probablement votre workflow de manière significative. Quoi qu’il en soit, Microsoft travaille à la résolution de ce problème d’interface utilisateur et qu’il nous tiendra au courant de l’avancement des travaux.

La raison pour laquelle ce problème ne se pose pas dans Windows 11 est qu’il est impossible d’éloigner la barre des tâches du bas du bureau (au grand dam des bricoleurs du bureau).

Pour l’instant, Copilot ne fait l’objet que d’un déploiement limité, et cela pourrait prendre des mois avant qu’il n’arrive sur n’importe quel PC sous Windows 10 — mais au moins le processus a maintenant démarré.