Google Trends révèle les jeux vidéo les plus recherchés en 2023

Lorsque l’on dit que 2023 a été une grande année pour les jeux vidéo, ce n’est pas une exagération, et même Google Trends le révèle. Le rapport annuel « Year in Search » de Google pour cette année est sorti, et il comprend les sujets les plus recherchés dans diverses catégories. En 2023, le rapport Year in Search indique également les 10 jeux vidéo les plus recherchés sur Google, alors jetons-y un coup d’œil.

Le rapport Year in Search 2023 présente tous les jeux vidéo fréquemment recherchés sur Google. Certains noms inclus dans la liste sont évidents, tandis que d’autres sont surprenants. La liste commence par L’héritage de Poudlard, qui domine le classement des jeux les plus recherchés sur la plateforme.

Le jeu des sorciers est devenu le plus recherché en raison de la controverse autour de JK Rowling, l’auteur de Harry Potter, et de sa position à l’égard de la communauté transgenre. Alors que les discussions se sont toujours multipliées au cours des mois qui ont suivi la sortie du jeu, c’est au cours de la semaine de sortie que les recherches ont été les plus nombreuses.

Liste des jeux les plus recherchés en 2023

Bien entendu, les suspects habituels, Starfield et Baldur’s Gate 3, figurent sur la liste. Voici les 10 jeux vidéo les plus recherchés en 2023, selon Google Trends :

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

The Last of Us

Connections

Battlegrounds Mobile India

Starfield

Baldur’s Gate 3

スイカ ゲーム (Suika Game)

Diablo IV

Atomic Heart

Sons of the Forest

De même, The Last of Us est devenu le 2e jeu vidéo le plus recherché sur Google. Cela pourrait s’expliquer en partie par la première saison de la série HBO basée sur le jeu, ainsi que par le lancement du remake sur PC. Comme vous le savez peut-être, le lancement du remake sur PC a été difficile. C’est pourquoi certaines recherches pourraient provenir de joueurs mécontents essayant de trouver des correctifs pour le jeu.

Malheureusement, si The Last of Us 2 a fait l’objet de nombreuses recherches, un autre jeu PlayStation important de cette année n’apparaît pas dans la liste. Spider-Man 2, qui a été l’un des plus grands lancements de la PS5 cette année, n’a pas été retenu dans le top 10 des recherches sur Google.

Diablo 4, le dernier opus du célèbre jeu d’action et de réflexion, occupe la 8e place. Bien que le jeu ait connu une période difficile après son lancement, les choses se remettent lentement en place grâce à de nouvelles mises à jour régulières du contenu.

Au bas de la liste se trouve la suite du jeu de survival horror The Forest, sorti en 2018 par Endnight. Sons of the Forest est sorti en fanfare, la fanbase célébrant le lancement et les nouveaux venus s’intéressant au jeu. Étant donné son gameplay, les recherches se sont probablement produites sur la base d’infos liées au jeu.

La surprise Suika

L’une des recherches les plus surprenantes concerne le jeu Suika. Pour ceux qui l’ignorent, Suika est un jeu de type Tetris basé sur la physique, dans lequel vous essayez de marquer le plus de points possible. Suika est devenu populaire vers le mois d’octobre, après que des VTubers de HoloLive et Nijisanji, entre autres, ont commencé à jouer à ce jeu en streaming. Il occupe la 7e place dans la liste des tendances.

Que pensez-vous de cette liste ? Êtes-vous d’accord avec les jeux mentionnés dans la liste des tendances Google de 2023 ?