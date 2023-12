Instagram révolutionne les Stories avec de nouveaux modèles personnalisés

À partir d’aujourd’hui, Instagram déploie une nouvelle fonctionnalité qui encouragera les utilisateurs à partager et à développer les Stories des autres à l’aide de modèles personnalisés pour l’autocollant Ajout perso. Avec cette nouvelle mise à jour, il sera plus facile que jamais de créer son propre mème, de lancer une nouvelle tendance ou de participer à ce qui se fait déjà.

L’autocollant Ajout perso existe depuis 2021 et permet aux utilisateurs de répondre à des messages sur les Stories d’autres utilisateurs, en créant une chaîne de photos, de GIF et d’autres éléments sur le même thème.

Cependant, tout le monde peut désormais créer son propre modèle Ajout perso et le publier dans les Stories. Une fois que ce modèle est en ligne, n’importe qui peut l’utiliser. Pour l’instant, il n’y a aucun moyen de le rendre privé ou de restreindre son utilisation. Si vous utilisez le modèle personnalisé de quelqu’un d’autre, vous ne pouvez pas le modifier, mais vous pouvez l’enrichir et le personnaliser. Les modèles peuvent aller de la prise de photos de votre repas post-entraînement à l’élaboration d’une liste de résolutions pour la nouvelle année.

Une fois que vous avez commencé à créer une story, vous pouvez créer un nouveau modèle après avoir ajouté les images, le texte et les GIF de votre choix en sélectionnant « Ajout perso modèles » dans le bac à autocollants. À partir de là, choisissez le texte, les images et les autocollants supplémentaires que vous souhaitez épingler au modèle avant de le publier. Tout le monde peut alors utiliser votre modèle lorsqu’il voit votre story en tapant sur l’autocollant Ajout perso qui est inclus. Cela leur permettra de voir tous les éléments que vous avez utilisés dans votre modèle et de jouer avec eux ou d’ajouter les leurs.

Enfin, en tapant sur les visages à gauche de l’autocollant, vous pouvez voir qui a déjà personnalisé le modèle.

Instagram a récemment ajouté l’IA ainsi que d’autres fonctionnalités

Alors qu’Instagram continue de concurrencer TikTok en ajoutant des fonctionnalités amusantes, les nouveaux modèles personnalisables Ajout perso rejoignent d’autres nouveaux outils ajoutés à Instagram Stories et Reels. Plus tôt cette année, la possibilité de créer des Reels à l’aide de modèles a été ajoutée. Dans la même veine que les nouveaux modèles de Stories, les utilisateurs peuvent désormais réutiliser les éléments d’un autre Reel et y ajouter leurs propres photos et vidéos. Instagram explique que le but de cette fonctionnalité est de vous permettre de « trouver facilement de l’inspiration pour votre prochain Reel »

Une autre grande fonctionnalité ajoutée aux Stories peu avant les modèles personnalisables Ajout perso a été l’ajout de l’IA. L’IA générative semble se retrouver implémentée dans toutes sortes d’apps et de services ces derniers temps, il n’est donc pas surprenant qu’Instagram ait sauté dans le train en marche avec sa nouvelle fonctionnalité Backdrop. Les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur un bouton lors de la création d’une story afin d’utiliser l’outil d’arrière-plan de l’IA. En tapant simplement un texte, l’IA peut interpréter ce que vous avez tapé et modifier l’arrière-plan de votre photo en conséquence.

Il est probable que Backdrop et les modèles personnalisables ne soient pas les dernières fonctionnalités qu’Instagram ajoutera pour vous aider à booster la qualité de vos Reels et Stories.