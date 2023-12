by

La secrétaire d’État au commerce, Gina Raimondo, a été interrogée cette semaine sur la réaction des États-Unis à la suite de l’annonce du Mate 60 Pro par Huawei en août. Ce smartphone est équipé d’une puce 5G Kirin 9000s de 7 nm. Huawei était censé ne pas pouvoir obtenir de puces de pointe en raison des sanctions américaines. La puce, qui a été fabriquée par le plus grand fondeur chinois SMIC, utilise un nœud de processus plus ancien qui lui confère un nombre de transistors inférieur à celui des puces conçues par Apple, Qualcomm et d’autres.

Néanmoins, la nouvelle selon laquelle le Huawei Mate 60 Pro est le premier smartphone 5G de l’entreprise depuis la gamme Mate 40 de 2020 a poussé les législateurs et les fonctionnaires américains à se demander comment Huawei a pu contrecarrer les sanctions américaines pour construire un chipset 5G. Les trois précédents modèles phares fabriqués par Huawei, la série P50 et le Mate 50 de 2022, et la gamme P60 de 2023, utilisaient des puces Snapdragon de Qualcomm qui ont été modifiées pour ne pas fonctionner avec les signaux 5G. Huawei a reçu une licence pour importer ces puces.

Lundi, dans une interview accordée à Bloomberg News, Raimondo a déclaré : « Chaque fois que nous voyons quelque chose de préoccupant, nous enquêtons vigoureusement ». La secrétaire d’État au commerce a qualifié de « très préoccupante » la capacité de Huawei à obtenir les puces 5G Kirin 9000. À Washington, les républicains affirment que le développement des Kirin 9000 et la capacité de SMIC à les fabriquer violent les sanctions contre Huawei et que les États-Unis devraient prendre des mesures de rétorsion en coupant complètement SMIC et Huawei des fournisseurs américains.

Huawei, qui figure déjà sur la liste des entités parce qu’elle représente une menace pour la sécurité nationale et ne peut donc pas faire affaire avec sa chaîne d’approvisionnement américaine, a dû développer son propre système d’exploitation HarmonyOS après s’être vu interdire de faire affaire avec Google et son logiciel Android. Elle a également développé ses Huawei Mobile Services pour son écosystème d’équipements.

« Les enquêtes prennent du temps », a déclaré Raimondo. « Nous avons besoin qu’elles tiennent la route. Nous devons recueillir des informations. À ce stade, tout ce que je peux dire, c’est que c’est inquiétant et que nous prendrons les mesures les plus énergiques possibles pour protéger l’Amérique ». Bloomberg a rapporté en octobre dernier que le chipset Kirin 9000s avait été fabriqué par SMIC à l’aide de la lithographie par ultraviolets profonds (DUV), qui permet de graver des schémas de circuits sur des puces dont la taille ne dépasse pas 7 nm.

Des questions sans réponses

Les puces plus sophistiquées, comme les processeurs d’application de 4 nm et 3 nm utilisés sur certains modèles phares actuels d’Android et d’iOS, nécessitent l’utilisation d’une machine de lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV), fabriquée par une seule société, l’entreprise néerlandaise ASML. Les règles américaines en matière d’exportation empêchent l’expédition de la machine EUV vers la Chine. Certaines machines DUV peuvent encore être expédiées en Chine.

En ce qui concerne la coopération d’ASML avec les États-Unis, Raimondo a déclaré : « Nous sommes en contact assez régulier avec les Pays-Bas et avec ASML, car ils sont nos partenaires dans le cadre de ces contrôles à l’exportation. Je me suis entretenu avec eux assez régulièrement, et pas seulement au sujet de cette enquête ».

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d’un point de presse régulier à Pékin mardi que « les États-Unis ont à maintes reprises abusé des mesures de contrôle des exportations, ce qui n’est pas dans l’intérêt des chaînes d’approvisionnement mondiales et industrielles ».

Certains fonctionnaires américains craignent que SMIC soit bientôt en mesure de produire des puces de 5 nm, ce qui rapprocherait Huawei du nœud de 3 nm utilisé par TSMC pour fabriquer le A17 Pro utilisé sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Canon pourrait tout changer

En octobre, la société japonaise Canon a annoncé qu’elle avait mis au point un moyen de fabriquer des puces de 5 nm sans utiliser la lithographie EUV. Canon affirme que sa technologie de lithographie par nanoimpression (NIL) permet de fabriquer des puces de 5 nm dès maintenant. Grâce aux améliorations apportées aux technologies des masques, Canon affirme que son procédé NIL peut contribuer à la fabrication de puces de 2 nm.

Étant donné que cette technologie n’utilise pas d’optiques ou de miroirs de pointe comme l’EUV, Canon pourrait être en mesure de l’expédier en Chine. Gaurav Gupta, analyste chez Gartner, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les États-Unis empêchent la Chine de mettre la main sur cette technologie dans un proche avenir.