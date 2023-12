Journal : la révolution du journal personnel par Apple sur iPhone

Apple a lancé cette semaine une nouvelle application iPhone baptisée Journal, qui permet aux utilisateurs de réfléchir aux moments de la vie quotidienne et aux événements particuliers de la vie, offrant ainsi une nouvelle plateforme d’introspection personnelle et de préservation des souvenirs.

L’application Journal utilise l’apprentissage automatique de l’appareil et les mesures de confidentialité uniques mises en place par Apple pour créer une sélection de souvenirs à savourer. La nouvelle application de journalisme d’Apple est désormais disponible à l’installation dans iOS 17.2.

L’application Journal offre une approche unique de la tenue d’un journal, permettant aux utilisateurs de documenter leur vie d’une manière riche et attrayante. Elle permet d’inclure des photos, des vidéos, des enregistrements audio et des données de localisation dans les entrées du journal, créant ainsi un enregistrement multidimensionnel des expériences de l’utilisateur. Il ne s’agit pas simplement d’un journal textuel, mais d’une archive numérique complète d’expériences personnelles, offrant une vision plus holistique de la vie de l’utilisateur.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’application Journal est son utilisation de l’apprentissage automatique sur l’appareil. Cette technologie permet de générer des suggestions personnalisées pour les entrées du journal, en proposant des messages basés sur les activités et les expériences de l’utilisateur. Par exemple, elle peut suggérer d’écrire sur les nouveaux endroits visités, les photos prises, les chansons écoutées ou les séances d’entraînement effectuées. Cette fonction facilite non seulement la mémorisation, mais encourage également l’utilisation régulière de l’application, ce qui favorise le développement d’habitudes d’écriture cohérentes.

« L’application Journal est un développement passionnant pour nous car elle présente les avantages du journal numérique à un public plus large et ouvre un nouveau chapitre pour cette pratique », a déclaré Paul Mayne, fondateur de l’application de journal Day One. « Nous avons intégré l’API Journaling Suggestions dans l’application Day One afin d’offrir à nos utilisateurs une expérience encore plus riche qui place la confidentialité au premier plan, et nous avons hâte qu’ils l’essaient ».

Une API pour les applications tierces

Pour aider les utilisateurs à tenir un journal régulier, l’application comprend des notifications personnalisables. Les utilisateurs peuvent adapter ces alertes à leur emploi du temps et à leurs préférences, ce qui favorise le développement d’une habitude de journalisme cohérente et bénéfique.

Afin d’encourager l’intégration avec d’autres applications, Apple a également publié une API Journaling Suggestions. Cette API permet aux applications de journalisme tierces de suggérer aux utilisateurs des moments à écrire, étendant ainsi la portée des fonctionnalités de l’application Journal. Les développeurs peuvent s’appuyer sur cette API pour ajouter des suggestions de journal personnalisées à leurs applications, afin d’enrichir l’expérience de l’utilisateur.

La protection de la vie privée est une préoccupation majeure dans le monde numérique d’aujourd’hui, et Apple a abordé ce problème avec des mesures robustes dans l’application Journal. Toutes les entrées sont chiffrées lorsque l’iPhone est verrouillé par un code d’accès, ce qui garantit que les réflexions et les souvenirs personnels sont stockés en toute sécurité. Les utilisateurs peuvent également activer l’authentification secondaire, ce qui leur permet de verrouiller l’application Journal avec le code d’accès de leur appareil, Face ID ou Touch ID pour une couche de sécurité supplémentaire. En outre, toutes les entrées du Journal sont chiffrées de bout en bout lorsqu’elles sont stockées dans iCloud, ce qui garantit que seul l’utilisateur peut y accéder.

Axé sur la sécurité

Les suggestions de journal basées sur l’apprentissage automatique sont créées sur l’appareil lui-même, ce qui renforce encore la confidentialité. Cela signifie que les données utilisées pour générer ces suggestions ne sont pas partagées avec Apple ou des tiers. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les moments suggérés qui sont partagés avec l’application Journal et ajoutés à leurs entrées de journal.

En résumé, la nouvelle application Journal d’Apple offre aux utilisateurs une plateforme unique et attrayante pour documenter leur vie. Grâce à son utilisation de l’apprentissage automatique sur l’appareil, à son intégration avec des applications tierces par l’API Journaling Suggestions et à l’accent mis sur la confidentialité, l’application Journal représente une avancée significative dans le domaine du journal numérique. Il ne s’agit pas d’une simple application, mais d’un outil de réflexion, de préservation de la mémoire et de développement personnel.