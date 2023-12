Le ROG Phone 8 d’ASUS promet des performances de caméra améliorées

Récemment, ASUS a révélé qu’un événement serait organisé pour présenter la dernière gamme ROG pour 2024. Le géant taïwanais de la technologie maintient l’excitation autour de son smartphone de jeu, le ROG Phone 8, qui sera bientôt commercialisé. Ce puissant appareil pourrait voler la vedette lors de l’événement du 8 janvier, et un aperçu de son design a été dévoilé dans une toute nouvelle image.

ASUS a posté sur X un cliché de l’arrière du ROG Phone 8 et de sa caméra. La grande nouvelle ? Un tout nouveau système de caméra est en préparation. Cependant, l’entreprise ne dévoile pas les spécifications de la caméra. Ce qui est intrigant, en revanche, c’est l’appel à l’action. ASUS invite les gens à participer à un test photo à l’aveugle, en comparant des images prises sur des smartphones de géants de l’industrie. Les participants ont une chance de remporter un exemplaire du très attendu smartphone de jeu.

The ROG Phone 8 is dropping soon and it goes #BeyondGaming with a brand new camera system!📸

Cast your vote and stand a chance to win a brand new ROG Phone!

👉 https://t.co/OEm4TLMe3k#ROGPhone8 pic.twitter.com/avRoDrUK8F

