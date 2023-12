Nvidia accroît ses investissements dans l’IA avec de nombreux soutiens à des startups innovantes

Le portefeuille global de Nvidia comprend désormais Inflection AI et Cohere, considérés comme deux des plus grands concurrents d’OpenAI, créateur de ChatGPT.

Il s’agit d’une stratégie d’investissement délibérée et audacieuse de la part de Nvidia, qui a devancé les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley telles qu’Andreessen Horowitz et Sequoia, selon Dealroom.

On estime que la superpuissance californienne a participé à 6x plus d’opérations que l’année dernière , avec une variété de partenaires allant de nouveaux projets innovants de start-up dans les domaines de la santé et de l’énergie à des opérations d’IA de premier plan.

Comme le rapporte le Financial Times, le fabricant de puces de renommée mondiale a révélé qu’il avait soutenu « plus de deux douzaines » d’entreprises au cours des 12 derniers mois, alors qu’il cherche à consolider sa position de leader du marché des processeurs d’IA.