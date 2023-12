Google prépare le Project Ellmann, un modèle d’IA pour interpréter la vie des utilisateurs

Google n’en a pas fini avec l’IA ! Le géant de la recherche vient de présenter son modèle d’IA « le plus puissant », appelé Gemini, et il semble que Google travaille actuellement sur un nouveau projet, qui sera capable d’en dire plus sur votre vie comme jamais auparavant.

Un rapport de CNBC suggère que le nouveau modèle d’IA, le Project Ellmann (nommé d’après le biographe et critique littéraire Richard David Ellmann), sera basé sur les Large Language Model (LLM) de Google, comme le très récent Gemini, afin de donner une « vue d’ensemble » de la vie d’un utilisateur. Il utilisera les smartphones des utilisateurs pour recueillir des données telles que des résultats de recherche et des photos, et formuler des interprétations sur leur vie. Le modèle d’IA pourrait ainsi devenir le « conteur d’histoires de vie » des utilisateurs.

Le projet Ellmann, comme l’a indiqué le chef de projet de Google lors d’une présentation à l’occasion d’un sommet interne, va « intégrer le contexte en utilisant les biographies, les précédents moments et les photos suivantes pour décrire les photos d’un utilisateur plus profondément que de simples pixels avec des étiquettes et des métadonnées ».

En parcourant les photos, leurs étiquettes et leurs emplacements, le modèle d’IA sera également en mesure d’identifier les moments importants de la vie d’une personne. Le chef de produit donne l’exemple d’une photo de retrouvailles que le modèle sera capable d’identifier. « Cela fait exactement 10 ans qu’il a obtenu son diplôme et il y a plein de visages que l’on n’a pas vus depuis 10 ans, il s’agit donc probablement d’une réunion d’anciens élèves », explique la présentation.

Outre la déduction de plusieurs moments de la vie, le projet Ellmann comprendra également un dispositif de type ChatGPT, « Ellmann Chat ». Il s’agira d’un modèle d’IA conversationnelle, que les gens pourront utiliser pour poser des questions. L’avantage supplémentaire sera la connaissance préalable de l’utilisateur.

De réelles interrogations

Le modèle d’IA déterminera également vos habitudes alimentaires, vos choix d’achat et d’autres centres d’intérêt. Il pourrait également vous indiquer vos applications et sites Web préférés ou les plus utilisés. Il reste à voir si ce modèle proposé verra le jour ou non et si c’est le cas, il n’y a pas de calendrier pour l’instant. De plus, on ne sait pas s’il sera intégré dans les applications Google comme Google Photos.

Dans l’ensemble, ce nouveau modèle offrira une sensation plus personnelle, car il aura plus de connaissances sur vous. Vous pourrez ainsi obtenir des informations sur les moments de votre vie plutôt que sur ce qui se passe dans le monde, ce qui pourrait être amusant. Cela dit, on ne sait pas dans quelle mesure il sera capable de déduire des informations à partir des données du téléphone portable.

De plus, la protection de la vie privée est toujours un aspect important et nous ne savons pas dans quelle mesure le projet Ellmann s’y intéressera. Il y a beaucoup de questions sans réponse concernant le prochain projet d’IA de Google et jusqu’à ce qu’il y ait une annonce officielle, il serait préférable de prendre ces détails avec des pincettes.