Samsung vise haut avec 35,2 millions d’unités de la série Galaxy S24 pour 2024

Alors que les ventes mondiales de la série Galaxy S23 auraient dépassé les 25 millions d’unités, Samsung cherche à expédier 35,2 millions d’unités de sa prochaine gamme phare dans le monde entier en 2024. Selon les rumeurs, le Galaxy S24 devrait être dévoilé le 17 janvier et les précommandes devraient débuter le même jour, pour une sortie prévue le 30 janvier pour les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Selon la boule de cristal de The Elec, les consommateurs du monde entier achèteront 13,5 millions d’unités du Galaxy S24, 5,8 millions de combinés Galaxy S24+ et 15,9 millions d’unités du Galaxy S24 Ultra. Selon les rumeurs, ces trois smartphones seraient équipés d’écrans plus lumineux, la dalle du Galaxy S24 Ultra offrant une luminosité maximale de 2 600 nits. Un autre argument de vente devrait être de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour le trio de smartphones du géant sud-coréen.

Comme d’habitude, les projecteurs sont braqués sur le Galaxy S24 Ultra qui, Samsung l’espère, attirera les acheteurs avec une nouvelle construction en titane, une caméra arrière améliorée de 200 mégapixels, et la capacité de filmer des vidéos 8K tout en utilisant un zoom optique 5x. Actuellement, les utilisateurs du Galaxy S23 Ultra ne peuvent filmer en 8K qu’avec un zoom numérique. Le modèle haut de gamme 2024 sera également équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, contre 4 000 mAh pour le S24 et 4 900 mAh pour le Galaxy S24+.

Les Galaxy S24 et Galaxy S24+ devraient être équipés du chipset Exynos 2400 déca-core sur tous les marchés, à l’exception des États-Unis et de la Chine ; dans ces pays, les deux smartphones seront équipés du processeur d’application Snapdragon 8 Gen 3 (AP). Sur tous les marchés, le Galaxy S24 Ultra sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3.

De quoi attirer les consommateurs ?

Si les rumeurs sont exactes, Samsung présente sa nouvelle gamme de produits phares deux semaines avant que la série Galaxy S23 ne soit dévoilée cette année, et la date de sortie prévue par les rumeurs serait 18 jours en avance par rapport au calendrier de cette année. L’objectif de Samsung est de commencer à concurrencer la série iPhone 15 plus tôt et, ce faisant, de récupérer des ventes supplémentaires qu’elle aurait pu perdre au profit d’Apple.

Samsung pourra-t-il atteindre son objectif et livrer 35,2 millions d’appareils de la série Galaxy S24 l’année prochaine ? Espérons que nous aurons la réponse à cette question à la même époque l’année prochaine.