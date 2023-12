Google renforce la sécurité Android avec une nouvelle protection contre le phishing

L’analyse est censée s’effectuer en privé sur l’appareil et, si un comportement trompeur est détecté, certaines informations relatives à l’application sont envoyées à Google Play Protect afin de confirmer la menace et d’avertir les utilisateurs.

Dans la dernière version d’Android 14 QPR2 Beta 2, une page cachée « Analyse des applications trompeuses » a été découverte sous Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de sécurité et de confidentialité. Une fois activée, cette fonction vérifie l’activité des applications pour détecter les signes de phishing ou de comportement trompeur.