WhatsApp innove avec une barre de réponse pour les mises à jour de Statut

La nouvelle barre de réponse pour les mises à jour de statut permettra de conserver les mêmes éléments d’interface utilisateur qu’Instagram tout en garantissant la commodité. Actuellement, on a souvent l’impression qu’il est fastidieux de glisser vers le haut pour répondre à un statut. Cela disparaîtra avec la barre de réponse plus directe, permettant un meilleur flux de communication, même pour les mises à jour de statut.

Meta s’efforce d’unifier ses applications telles que WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram. Ces trois applications ont de nombreuses fonctionnalités en commun, la plus importante étant la disparition des Stories ou des mises à jour de statuts (pour WhatsApp). Cette fonctionnalité devrait désormais gagner une nouvelle façon de répondre aux statuts, inspirée d’Instagram.