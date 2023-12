ASUS dévoile un aperçu du ROG Phone 8 avec le Snapdragon 8 Gen 3

ASUS a déjà confirmé que ses smartphones ROG de nouvelle génération utiliseraient le chipset Snapdragon 8 Gen 3. Aujourd’hui, l’entreprise a commencé à teaser l’arrivée de ces nouveaux smartphones. Bien que la société n’ait pas encore révélé de date de sortie, elle a confirmé le nom marketing de l’appareil et a donné un premier aperçu de son design.

Comme prévu, ASUS remplacera ses smartphones ROG Phone 7 par la série ROG Phone 8. Pour l’instant, on ne sait pas si l’appareil présenté est le ROG Phone 8 « standard » ou un modèle plus haut de gamme.

ASUS a posté une image de teasing sur X, confirmant que le ROG Phone 8 allait bientôt arriver et nous donnant un aperçu de l’arrière de l’appareil. L’image, visible en haut de cette page, montre une bosse de caméra substantielle incrustant trois caméras et un flash.

« Au-delà du jeu », peut-on lire dans le tweet d’accompagnement, suggérant que les nouveaux smartphones ne se concentreront pas uniquement sur les performances et le jeu.

Il n’y a aucune information sur une date de lancement exacte, mais la décision de la société de commencer à teaser le ROG Phone 8 suggère maintenant qu’un lancement au CES 2024 pourrait être envisagé.

Le teasing intervient après que la série ROG Phone 8 est apparue dans une base de données de certification, nommant spécifiquement le ROG Phone 8 et le ROG Phone 8 Pro. Le listing incluait également un mystérieux Zenfone 11 Ultra.

Pour situer le contexte, de récentes fuites de benchmarks ont révélé qu’ASUS avait créé au moins deux variantes portant les numéros de modèle AI2401_A et AI2401_D. Sur la base de leurs listings Geekbench respectifs, les deux utiliseront des chipsets Snapdragon 8 Gen 3, comme ASUS l’a laissé entendre en octobre. Cependant, l’inclusion de 24 Go de RAM dans le AI2401_D implique que ce modèle sera finalement lancé en tant que ROG Phone 8 Ultimate ou Pro, le AI2401_A étant destiné à servir de ROG Phone 8 standard.

Il semble que la série ROG Phone 8 arborera un design plus sobre que celui de ses prédécesseurs, qui présentaient des marques et des détails relativement élaborés sur le panneau arrière. De plus, bien que la triple caméra arrière soit toujours présente, ASUS a redessiné son boîtier pour qu’il soit plus visible sur le panneau arrière du ROG Phone 8 que sur celui de la série ROG Phone 7. En outre, des touches axées sur les joueurs, comme un port USB Type-C sur une tranche latérale, sont de retour, tout comme le logo Republic of Games (ROG) bien visible d’ASUS.