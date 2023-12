Galaxy S24 : un pas de géant vers l’IA avec la mise à jour One UI 6.1

Nous entendons depuis un moment que le Galaxy S24 sera le premier « AI phone » de Samsung, et nous avons maintenant une idée plus claire de ce que cela signifie, car une sélection de fonctions d’intelligence artificielle sur lesquelles l’entreprise semble travailler a maintenant fuité.

@BennettBuhner relayé par Android Police a publié diverses captures d’écran sur X, montrant des fonctionnalités d’IA qui seraient incluses dans la prochaine mise à jour logicielle One UI 6.1 de Samsung, et certaines d’entre elles ressemblent beaucoup à ce que nous avons vu sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google.

À titre d’exemple, vous pouvez apparemment faire glisser des personnes, des animaux et des objets d’une position à l’autre dans les photos, un peu comme avec l’outil de Retouche magique de Google. La fuite mentionne également la possibilité de créer des fonds d’écran AI de manière très analogue à la façon dont vous pouvez le faire sur la série Pixel 8, en indiquant au smartphone le sujet et l’arrière-plan que vous souhaitez.

Parmi les autres fonctionnalités de l’IA qui ont fait l’objet d’une fuite, on trouve la possibilité d’ajouter des effets météorologiques à un fond d’écran sur l’écran de verrouillage, ce qui permet par exemple de modifier une image ensoleillée pour la rendre pluvieuse à la place.

Il serait également possible d’agrandir une photo au-delà de ses limites et de demander à l’intelligence artificielle de Samsung de remplir le reste, de déplacer un sujet d’une image à l’autre, de transformer automatiquement de gros blocs de texte en puces faciles à lire, d’isoler les voix pour qu’elles soient plus claires dans des environnements bruyants lors d’appels, et de traduire en direct les appels vocaux pour que les deux interlocuteurs puissent s’entendre dans leur langue maternelle.

