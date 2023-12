Siri + Santé sur Apple Watch : nouvelles fonctionnalités de suivi de santé intégrées à Siri

by

by

Les nouvelles fonctionnalités de santé attendues et précédemment révélées pour Siri sur l’Apple Watch sont désormais disponibles, élargissant les capacités de l’assistant intelligent afin d’apporter plus d’informations aux utilisateurs depuis leur montre connectée.

Cette dernière offre est centrée sur la fonction « Siri + Santé » qu’Apple a présentée lors de son événement « Wonderlust » de septembre 2023, au cours duquel ont également été présentés les derniers modèles d’Apple Watch et la série d’iPhone 15.

Le communiqué d’Apple annonce l’arrivée de nouvelles fonctionnalités de santé destinées à Siri pour les utilisateurs sous watchOS 10.2, iOS 17.2, et iPadOS 17.2, pour les appareils concernés se connectant à l’Apple Watch. Cette fonctionnalité permettra à Siri de répondre à des requêtes sur l’appareil, Apple garantissant que les données de l’application Santé ne quitteront jamais l’appareil lors du traitement des informations.

La fonction Siri + Santé permettra à l’assistant vocal de répondre aux demandes des utilisateurs concernant plus de 20 données de l’application Santé stockées sur l’Apple Watch, l’iPhone ou l’iPad. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à Siri de leur fournir les mesures disponibles, comme « Siri, quel est mon nombre de pas ? » ou « Quelle est ma tension artérielle d’hier ? ». En outre, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs mises à jour de santé par l’intermédiaire de l’assistant vocal.

Malheureusement, les requêtes Siri relatives aux données de l’application Santé sont uniquement disponibles en anglais (États-Unis) et en chinois mandarin (Chine continentale), et d’autres langues suivront (sans aucune date à ce jour).

Modèles d’Apple Watch éligibles à la fonctionnalité « Siri + Santé

L’événement Wonderlust a présenté Siri + Santé au monde entier aux côtés de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2, et ce parce que ces deux gammes d’appareils sont les seules à pouvoir accéder à la fonction dans la dernière version de la fonctionnalité.

Selon l’entretien de CNET avec des cadres d’Apple, l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2 sont les seuls appareils à pouvoir accéder à cette fonctionnalité en raison de la puce S9 qui se concentre sur le traitement des requêtes Siri localement, et non depuis le cloud.

Depuis longtemps déjà, l’Apple Watch est passée du statut de montre connectée dédiée au fitness et à l’entraînement à celui d’appareil utilisé pour le suivi de la santé, offrant des fonctionnalités importantes aux utilisateurs, notamment un capteur de fréquence cardiaque, des mesures de l’oxygène dans le sang, des capteurs de température, et bien plus encore. De ce fait, elle s’est concentrée sur diverses fonctions de santé qui aident à surveiller la santé, y compris le contrôle des naissances.

Si l’Apple Watch est aujourd’hui très avancée, il n’en va pas de même pour Siri, l’assistant d’Apple, qui, depuis l’arrivée de ChatGPT, a fait l’objet de nombreuses interrogations de la part du public. Certains affirment qu’Apple travaille déjà à l’amélioration de Siri pour le mettre au niveau des chatbots d’IA actuels, mais cela va de pair avec les nouvelles concernant le propre modèle d’IA de Cupertino.

Cependant, Apple a d’autres projets pour Siri, en particulier pour ce qu’il a à offrir aujourd’hui, principalement centré sur l’assistance aux utilisateurs qui utilisent les dernières versions des systèmes d’exploitation Apple disponibles.