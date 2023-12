Samsung prépare des changements importants pour les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Même si la série Galaxy S24 est officiellement proche d’être dévoilée, on peut affirmer avec certitude que tout ce qui la concerne a été finalisé et que les efforts de planification de Samsung se concentrent désormais sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Les informations sur les prochains smartphones pliables du géant sud-coréen arrivent petit à petit, les dernières révélant des changements au niveau du design et du ratio de l’écran.

Le Galaxy Z Fold 6 sera doté d’un écran intérieur de 7,6 pouces et d’un écran extérieur de 6,2 pouces, tandis que le Galaxy Z Flip 6 possède un écran principal de 6,7 pouces et un écran de couverture de 3,4 pouces. Ross Young, auteur de fuites fiables, a récemment affirmé que tous les écrans des deux smartphones seraient plus grands. Il n’est pas entré dans les détails et a seulement mentionné que le Flip 6 aurait un écran de 3,9 pouces.

La source yeux1122 a révélé qu’à l’instar du Galaxy S25, le Galaxy Z Fold 6 pourrait également subir un changement de design. Le smartphone aura également un ratio hauteur/largeur différent de celui du Z Fold 5 et on peut être enclin à croire qu’il sera plus large, bien que rien n’ait été dit à ce sujet.

Enfin, la source affirme que le smartphone sera plus léger que le Z Fold 5, qui, bien qu’il soit l’un des meilleurs smartphones pliables de 2023, n’est pas le plus confortable à tenir. @Tech_Reve laisse entendre que le smartphone pourrait avoir un module OIS plus fin.

Update:

Fold6 is finally getting a refresh.

Highlights.

-Similar to the design changes the S25 series will undergo.

-Both internal and external displays will change, and the weight will be reduced even as the size of the display increases.

As a result of analyzing the supply…

— Revegnus (@Tech_Reve) December 8, 2023