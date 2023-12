Apple prévoit de mettre à niveau les accessoires Mac avec l’USB-C au printemps 2024

L’iPhone 15 est passé à l’USB-C cette année, mais le port Lightning est toujours présent dans plusieurs accessoires Mac. Selon la dernière rumeur, ces accessoires Mac seront mis à jour avec des ports USB-C au cours du premier semestre de l’année prochaine.

C’est ce qu’affirme Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo relayé par 9to5Mac, qui mentionne le « printemps 2024 ». Nous supposons que cela signifie le printemps dans l’hémisphère nord, donc mars, avril ou mai.

L’informateur mentionne l’Apple Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad, mais nous n’obtenons pas beaucoup d’informations supplémentaires — il est possible que le passage à l’USB-C soit le seul et unique changement apporté par la mise à niveau.

Il est possible que le passage à l’USB-C soit le seul et unique changement apporté par la mise à niveau. Une fois que ce sera le cas, il ne restera plus beaucoup de produits Apple dotés du port Lightning. Bien entendu, l’entreprise continue de proposer des iPhone plus anciens qui disposent d’un port Lightning en bas de l’appareil.

Un événement spécial ? Une autre rumeur en début de semaine dernière suggérait que les nouveaux iPad Air, iPad Pro et MacBook Air — tous équipés de la puce M3 d’Apple — pourraient être lancés en mars, avril ou mai, ce qui laisse à penser qu’il pourrait y avoir beaucoup de nouveau matériel.

Une annonce discrète ?

Apple a déjà lancé des produits en mars par le passé, mais pas cette année. Cette année, les puces Apple M2 et certains rafraîchissements d’ordinateurs Mac ont été annoncés en janvier, puis plus rien jusqu’à la WWDC 2023 en juin.

Reste à savoir si nous aurons droit à un événement complet diffusé en direct sur le Web — comme en mars 2022, lorsque des produits tels que le Mac Studio ont été annoncés — ou si Apple se contentera d’une flopée de communiqués de presse à la place.

Il est logique qu’Apple abandonne progressivement l’utilisation du port Lightning, même si nous ne saurons jamais si les iPhone auraient conservé ce port sans les réglementations de l’Union européenne. Il semble que les accessoires phares d’Apple soient les prochains sur la liste.