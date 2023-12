Honor prépare un flagship avec une caméra téléobjectif périscopique de 160 mégapixels

Il existe sur le marché des tas de flagships dotés d’excellentes capacités de zoom de la caméra, comme le Pixel 8 Pro de Google, le Galaxy S23 Ultra de Samsung et le Find X6 Pro de OPPO. Aujourd’hui, il semble qu’une autre marque pourrait se joindre à la fête avec des spécifications de caméra téléobjectif assez étranges.

La source Digital Chat Station a révélé sur Weibo quelques spécifications d’un prochain flagship. L’informateur n’a pas donné le nom du smartphone, mais a mentionné la marque Porsche. Cela suggère fortement que nous sommes en présence d’un appareil de la série Honor Magic 6, étant donné que la source a déjà affirmé que Honor et Porsche Design travaillaient ensemble.

Quoi qu’il en soit, l’auteur de la fuite affirme que cet appareil Honor apparent offrira une caméra téléobjectif périscopique de 160 mégapixels. Il s’agirait de la caméra téléobjectif à la plus haute résolution jamais vu sur un smartphone, battant les caméras périscopiques de 48 mégapixels, 50 mégapixels et 64 mégapixels vues sur des smartphones concurrents.

Les capteurs à haute résolution des caméras périscopiques et des téléobjectifs permettent en théorie d’effectuer des zooms à longue portée de bien meilleure qualité, grâce à tous ces pixels supplémentaires qui permettent d’obtenir plus de détails. Nous avons déjà vu les avantages de cette approche avec des smartphones comme le Pixel 7 Pro et le Pixel 8 Pro, qui utilisent le recadrage et le Super Res Zoom pour offrir des photos de 12 mégapixels 10x à partir de la caméra 5x de 48 mégapixels. Ainsi, même un capteur photo 3x de 160 mégapixels pourrait utiliser le recadrage seul pour offrir potentiellement des photos 6x à 80 mégapixels ou ~ 13x à 12 mégapixels.

Le seul potentiel inconvénient d’une caméra périscopique de 160 mégapixels est que le capteur et ses pixels pourraient être très petits. Cela peut nuire à la capacité de collecte de lumière de la caméra, ce qui se traduit par une augmentation du bruit, une réduction de la plage dynamique et des photos zoomées de mauvaise qualité en basse lumière en général. Mais, la technologie de binding pixel pourrait contribuer à améliorer la qualité de l’image.

Vivo entre dans la danse

Des fuites indiquent que le vivo X100 Pro+ pourrait surpasser Honor à cet égard. Ces fuites suggèrent que le prochain smartphone de vivo sera équipé d’un monstrueux capteur photo de 200 mégapixels. Samsung Semiconductor a d’ailleurs qualifié les téléobjectifs de 200 mégapixels de « prochaine grande nouveauté dans le domaine de la photographie sur smartphone ». Mais un smartphone doté d’un capteur photo périscopique de 160 mégapixels constituerait tout de même une amélioration majeure de la résolution par rapport aux appareils actuels.

Par ailleurs, Digital Chat Station ajoute que ce smartphone Honor offrira également une reconnaissance faciale en 3D, un capteur photo principal Omnivision OV50K d’un pouce, une prise en charge de l’ouverture variable et un capteur photo secondaire OV50H (vraisemblablement pour le ultra-large). Nous pourrions donc nous attendre à un smartphone doté d’un puissant capteur photo lors de son lancement.