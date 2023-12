Spotify confirme qu’elle n’activera pas les paiements in-app sur l’App Store d’Apple

La même année, Daniel Elk, PDG de Spotify, s’est plaint qu’Apple n’envoyait pas d’e-mails importants aux membres de Spotify qui s’étaient abonnés depuis le site Web de Spotify au lieu de l’App Store, et s’est également plaint que ces membres de Spotify n’étaient pas autorisés à mettre à jour leur application Spotify. Apple a rejeté ces deux plaintes. Plus de quatre ans plus tard, rien n’a changé.

Les abonnés bénéficiant de droits acquis ont vu leur compte basculer automatiquement vers le service gratuit de Spotify avec support publicitaire, à moins qu’ils ne s’inscrivent au service Premium en utilisant un service de paiement approuvé par Spotify à l’aide d’une carte de crédit et de PayPal. Après que Spotify s’est plaint à l’UE de la taxe Apple en 2019, Apple a déclaré qu’elle prélevait une réduction de 15 % sur seulement 680 000 des abonnés Premium de Spotify dans le monde. Ces abonnés bénéficiaient des droits acquis de Spotify après être passés d’un abonnement gratuit financé par la publicité au service premium en utilisant le système de paiement in-app d’Apple (iAP) entre 2014 et 2016.

La rumeur était basée sur des chaînes de code découvertes dans l’application Spotify qui mentionnaient des achats in-app. Mais, Spotify a démenti aujourd’hui son intention de permettre aux utilisateurs d’iOS de s’abonner au service de streaming directement à partir de l’App Store . Farshad Shadloo, responsable mondial de la communication institutionnelle et politique de Spotify, a déclaré à The Verge : « Nous n’avons pas l’intention d’activer les paiements in-app pour le moment ». Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone/iPad qui souhaitent s’abonner au service Premium de Spotify doivent se rendre sur le site Web du service de musique pour s’abonner.