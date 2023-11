L’application Nothing Chats est retirée du Play Store pour des raisons de confidentialité

Depuis des années, les utilisateurs d’Android continuent de subir les foudres des utilisateurs d’iPhone, car leurs messages s’affichent dans les fameuses bulles de conversation bleues. Les messages d’autres utilisateurs d’iPhone apparaissent dans des bulles vertes, de sorte qu’un utilisateur d’iMessage peut toujours savoir si la personne avec laquelle il envoie un message utilise un Android ou un iPhone.

Nothing, relativement nouveau venu dans le secteur des smartphones Android, a récemment lancé une nouvelle application appelée Nothing Chats qui fait le lien entre les deux plateformes. Cela signifie que les messages provenant de ses smartphones s’affichent sous forme de bulles bleues dans iMessage.

Cependant, quelques jours à peine après son annonce, l’application Nothing Chats a été retirée du Google Play Store en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée.

L’application Nothing Chats a été développée en collaboration avec Sunbird. Elle a été lancée en version bêta pour les utilisateurs de Nothing Phone 2 sur une poignée de marchés. Il s’agissait d’une solution provisoire, car elle nécessitait que Sunbird transmette les messages à iMessage depuis le Nothing Phone (2). Cela signifiait également que les utilisateurs devaient donner à l’application l’accès à leurs comptes iCloud, ce que peu d’entre eux accepteraient.

Nothing vient de confirmer que l’application Nothing Chats a été retirée du Play Store et que son lancement a été reporté jusqu’à nouvel ordre. L’entreprise explique qu’elle va prendre ce temps pour corriger « plusieurs bugs », tout en fournissant des informations supplémentaires sur ces bugs.

Il est récemment apparu que les messages envoyés par Sunbird n’étaient pas chiffrés de bout en bout. Ils étaient envoyés en texte clair, ce qui signifie qu’ils pouvaient être compromis assez facilement. Des rapports ont également suggéré qu’il était possible pour Sunbird de consulter les messages des utilisateurs, ce qui n’est évidemment pas pour leur plaire.

Sunbird has access to every message sent and received through the app. They do this by abusing @getsentry, which is used to monitor errors.

But Sunbird logs messages, pretending they are errors.

Here are part of the requests (img 1, 3) and their entire “message” (img 2, 4) pic.twitter.com/pzwwQVWfOb

— Dylan Roussel (@evowizz) November 18, 2023