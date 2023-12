Threads, l’alternative à X de Meta, prête à être lancée dans l’UE le 14 décembre

Après des mois d’attente, Threads, l’application concurrente de X (anciennement Twitter) de Meta, est enfin prête à être lancée dans l’Union européenne le 14 décembre 2023. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, un compte à rebours caché sur le site Web de Threads indique l’arrivée imminente de l’application.

Avec un peu moins de 6 jours restants, l’horloge tourne pour cette passionnante expansion. Le compte à rebours est assez analogue à celui utilisé lors du lancement initial de l’application en juillet. Il est à noter que ce compte à rebours n’est visible que pour les utilisateurs des régions où Threads n’est pas encore disponible.

Si vous êtes impatient de participer à l’action, un autre indice vous attend dans l’application Instagram elle-même. La recherche du terme « ticket » débloque une invitation numérique à Threads, avec un QR code à scanner et une heure de lancement personnalisée en fonction de votre localisation.

Comme vous avez pu le suivre, les débuts de Threads en Europe ne se sont pas faits sans heurts. Évoquant une « incertitude réglementaire à venir », Christine Pai, porte-parole de Meta, a fait allusion au potentiel impact de la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA). Cette loi, conçue pour limiter le pouvoir des géants de la technologie comme Meta, Microsoft et Apple, impose des règles plus strictes en matière de consentement des utilisateurs et de protection des données. Bien que Meta ait été officiellement désigné comme « gardien » en vertu de la DMA, on ne sait toujours pas quels changements spécifiques, s’il y en a, ont été apportés à l’application Threads pour le lancement dans l’UE afin de se conformer à ces réglementations.

Enfin !

Malgré les retards initiaux, le compte à rebours est enfin enclenché et les utilisateurs européens d’Instagram pourront bientôt faire l’expérience directe des fonctionnalités uniques de réseau social de Threads. Que vous soyez à la recherche d’une alternative à Twitter/X, ou simplement d’un autre moyen de rester en contact avec vos amis et ce qui se passe dans le monde, Threads est jusqu’à présent une option prometteuse.

Si vous résidez dans l’Union européenne, restez à l’affût de l’annonce officielle et préparez-vous à rejoindre la conversation sur Threads le 14 décembre.