Google Maps sur Android Auto facilite la localisation de votre voiture garée

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation bien trop familière de devoir localiser votre voiture garée ? Utilisateurs d’Android Auto, voici un petit conseil : Google Maps a discrètement introduit une fonctionnalité pratique pour vous aider.

Google Maps sur Android et iOS vous permet d’enregistrer l’emplacement de stationnement de votre voiture dans l’application. Cette fonction est très utile dans les endroits où les aires de stationnement sont vastes et où il est facile d’oublier l’endroit exact où l’on a garé sa voiture.

Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez Google Maps sur votre téléphone une fois que vous avez garé votre voiture, appuyez sur le point bleu qui indique votre emplacement actuel et sélectionnez l’option Enregistrer votre emplacement de stationnement. Si l’utilisation de cette fonctionnalité est simple, Google facilite encore davantage l’enregistrement de l’emplacement de stationnement de votre voiture si vous utilisez Android Auto dans votre véhicule.

Selon 9To5Google, la dernière version de Google Maps pour Android Auto comporte une option appelée « Enregistrer votre emplacement de stationnement ». Cette option s’affiche lorsque vous arrivez à une destination, et lorsque vous l’activez, l’emplacement actuel est sauvegardé comme emplacement de stationnement de votre voiture dans Google Maps.

Étant donné que la nouvelle option n’apparaît que sur l’écran qui s’affiche lorsque vous atteignez une destination, il semble que vous ne puissiez utiliser cette fonctionnalité que lorsque vous utilisez la navigation dans l’application.

J’aurais aimé que Google place cette option sur l’écran d’accueil de Google Maps sur Android Auto afin que vous puissiez y accéder sans utiliser la navigation. Néanmoins, il s’agit d’une fonctionnalité utile lorsque vous utilisez la navigation. Il n’y a pas d’informations solides pour l’instant sur ce qui se passe si vous cliquez sur le bouton, que vous conduisez plus loin dans la zone de stationnement pour trouver une place de parking, puis que vous garez votre voiture à cet endroit. Quelques commentaires sur le site Web suggèrent qu’il enregistre l’endroit où vous avez garé votre voiture plutôt que l’endroit où vous avez cliquez sur le bouton, ce qui est génial.

Une fonction très utile

Google Maps a récemment fait l’objet d’une refonte visuelle, certains trouvant sa nouvelle palette de couleurs quelque peu déroutante. Cette transformation a également été appliquée à Android Auto, ce qui garantit une expérience cohérente. Google Maps a été introduit pour la première fois en 2005 et est devenu depuis l’outil de navigation le plus populaire et le plus utilisé au monde.

Les statistiques révèlent que plus de 67 % des utilisateurs de smartphones utilisent Google Maps. Curieux de connaître le deuxième choix ? Il s’agit de Waze, l’application rachetée par Google en 2013. En début d’année, Waze a fait son entrée dans toutes les voitures équipées d’un système Google intégré, permettant aux utilisateurs d’accéder à la navigation en temps réel de Waze sans smartphone.