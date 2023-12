Raspberry Pi OS Bookworm présente son premier mode sombre officiel

En octobre, nous avons célébré la sortie de Raspberry Pi OS Bookworm. Il s’agit d’une itération historique du système d’exploitation Pi, et à l’avenir, on se souviendra qu’il s’agit de la première version de Raspberry Pi OS à inclure un mode sombre.

Raspberry Pi OS Bookworm est extrêmement ambitieux. Il apporte plusieurs modifications à l’architecture sous-jacente du Pi OS et remplace l’ancien système d’affichage X11 par Wayland. En effet, le système d’exploitation est beaucoup moins encombrant, beaucoup plus attrayant et potentiellement plus sûr.

Mais une révision du système d’exploitation de cette ampleur peut être boguée. Les versions majeures du système d’exploitation Pi obtiennent généralement leur première « version de correction de bugs » après une ou deux semaines seulement. Cette fois-ci, il a fallu deux mois pour corriger le système d’exploitation. Quoi qu’il en soit, la session prolongée de recherche de bugs s’est avérée être une bonne chose, puisque Simon Long, de Raspberry Pi, a profité de l’occasion pour créer un mode sombre officiel pour le Pi OS.

Le thème par défaut du Raspberry Pi OS, appelé PiXflat, a été introduit en 2019. Comme l’explique Simon Long, le thème PiXflat est essentiellement un long fichier CSS.

Malheureusement pour Simon Long, les valeurs de couleur de PiXflat étaient codées en dur. Remplacer chaque valeur de couleur dans le CSS nous donnerait un thème sombre, mais cela créerait un nouveau problème : il y aurait deux feuilles de style distinctes. Chaque mise à jour du thème clair devrait être appliquée manuellement au thème foncé. Toutes les valeurs de couleur de PiXflat ont donc été remplacées par des variables.

On peut désormais créer des thèmes

Créer une variante du thème PiXflat est maintenant une tâche simple. Il suffit d’écrire une nouvelle palette de couleurs qui s’aligne avec les variables correctes, et c’est parti.

Si vous voulez essayer le nouveau thème sombre, appelé PiXnoir, vous aurez besoin de la dernière version de Pi OS Bookworm. Une fois qu’il est installé et ouvert, cliquez sur l’icône Raspberry Pi dans le coin supérieur gauche de votre écran, ouvrez « Préférences » et cliquez sur « Paramètres d’apparence ». Une petite fenêtre apparaît à l’écran. Naviguez jusqu’à l’onglet « Système » et sélectionnez le thème sombre.