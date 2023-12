Huawei promet des innovations disruptives pour 2024, mettant l’accent sur HarmonyOS

L’expansion de HarmonyOS avec des applications natives et des partenariats avec des géants de l’industrie comme Alibaba et McDonald’s montre que Huawei a l’ambition de se frayer un chemin dans le domaine des systèmes d’exploitation.

Le processeur Kirin 9000S développé en interne par Huawei est aujourd’hui sous les feux des projecteurs. Conçu contre vents et marées dans un contexte de barrières commerciales rigoureuses, ce processeur est devenu le point de mire de l’admiration et de l’inquiétude. Le démontage du Mate 60 Pro par TechInsights a confirmé l’existence de cette puce révolutionnaire de 7 nm, défiant les attentes imposées par les sanctions.

Le South China Morning Post rapporte que Yu a séduit les passionnés de technologie en leur promettant des produits « perturbateurs » qui changeraient le cours de l’histoire de l’industrie. Il a fait miroiter des produits « de pointe, innovants et perturbateurs », soulignant leur engagement en faveur de l’innovation et suscitant l’intérêt des observateurs de l’industrie.