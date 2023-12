L’iPhone SE 4 d’Apple pourrait utiliser la même batterie que l’iPhone 14

Deux améliorations significatives du châssis seraient prévues : l’ajout d’un connecteur USB-C et d’un bouton Action . Le bouton Action serait un bouton multifonctionnel introduit avec l’iPhone 15 Pro. Il remplace le bouton de mise en sourdine des derniers modèles d’iPhone. Il peut être configuré pour effectuer un certain nombre de tâches, en fonction des souhaits de l’utilisateur.

L’iPhone SE de 4e génération semble adopter plusieurs designs et composants de l’iPhone 14 . Un récent rapport de MacRumors indique en effet que le smartphone devrait bénéficier d’un nouveau design virtuellement inspiré du modèle de base de l’iPhone 14. Les sources de MacRumors affirment que l’iPhone SE 4 utilisera un châssis modifié de l’iPhone 14 et conservera même les spécifications de test de l’iPhone 14 pour les tests internes .

Les rapports ajoutent que les dossiers de conception internes soutiennent également cette rumeur de batterie. Cette récente mise à jour s’avère être une amélioration pour l’iPhone SE puisque la batterie A2863 a une capacité supérieure de plus de 1250 mAh par rapport à la batterie de l’iPhone SE de troisième génération, ce qui implique une plus longue durée de vie pour l’utilisateur.