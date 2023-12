Withings lance ScanWatch Nova, une montre hybride de luxe aux fonctionnalités de santé avancées

by

by

Il y a quelques mois à peine, le fabricant d’appareils de santé Withings lançait la ScanWatch 2. Dans la foulée, l’entreprise annonce aujourd’hui l’arrivée d’une smartwatch hybride de luxe. En effet, Withings a dévoilé la ScanWatch Nova, une nouvelle montre de luxe capable d’effectuer des examens de santé. Il s’agit du dernier dispositif de santé connecté proposé par la société Withings, basée à Issy-les-Moulineaux.

Cette itération avant-gardiste associe de « puissants scanners de santé » à une montre de plongée de luxe méticuleusement fabriquée, offrant des mesures vitales de suivi de la santé, notamment un électrocardiogramme à la demande, une lecture SpO2, une surveillance continue de la température corporelle, un suivi avancé de l’activité et une analyse complète du sommeil, a déclaré l’entreprise.

« ScanWatch Nova offre des possibilités très avancées de suivi de santé. Elle embarque les technologies les plus puissantes pour délivrer des mesures en continu de manière autonome et sans effort, avec une autonomie exceptionnelle de 30 jours », a déclaré Etienne Trégaro, chef de produit chez Withings, dans un communiqué. « Cette pièce d’horlogerie remarquable intègre un puissant scan de santé, avec les innovations de pointe qui permettent d’améliorer la santé des utilisateurs, le tout dans une esthétique inspirée de la tradition intemporelle des plus belles plongeuses de l’horlogerie ».

La ScanWatch Nova peut effectuer des tâches telles que des électrocardiogrammes de qualité médicale à la demande. Elle peut effectuer le balayage et détecter les potentielles anomalies cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire, grâce à deux électrodes intégrées. Cette fonction permet d’obtenir les résultats de l’ECG en direct dans les 30 secondes par simple pression sur la lunette, ce qui permettra d’identifier plus de deux millions de signes de fibrillation auriculaire d’ici à 2020.

La montre suit également en continu les variations de la température corporelle de jour comme de nuit, ce qui permet la détection précoce de maladies ou de potentiels états de santé. Elle utilise la technologie du module TempTech24/7, qui intègre des capteurs de flux de chaleur et des capteurs de température de haute précision, ainsi que des calibrations de la fréquence cardiaque et de l’accéléromètre, pour une évaluation plus précise des variations de la température corporelle.

Suivi du sang et de l’oxygène

ScanWatch Nova peut également fournir des mesures d’oxygène sanguin (SpO2) à la demande, car il surveille les perturbations respiratoires nocturnes et les niveaux moyens d’oxygène sanguin pendant le sommeil. Cette fonction garantit une oxygénation adéquate du sang, essentielle pour l’énergie musculaire pendant les activités physiques, tout en soulignant les potentiels problèmes si les valeurs de SpO2 tombent en dessous de 90 %.

L’appareil peut également assurer le suivi de l’activité et de la condition physique. Il suit des paramètres tels que les pas, les calories, l’altitude et plus de 40 activités quotidiennes. ScanWatch Nova offre des évaluations du niveau de forme physique, estimant la VO2 Max, une mesure de la capacité de conversion de l’oxygène en énergie du cœur et des muscles pendant l’effort physique.

La fusion du luxe et de la précision

Ce qui fait de la ScanWatch Nova un appareil de luxe, c’est sa qualité de fabrication. La ScanWatch Nova est dotée d’une bague tournante en céramique et en acier inoxydable, d’un cadran soleil raffiné, d’un boîtier en acier inoxydable poli miroir et d’aiguilles de montre creuses luminescentes, d’indicateurs et d’index en relief pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité. Enveloppée d’un verre saphir avec traitement antireflet, la montre met en valeur l’élégance de l’esthétique des plongeurs de luxe.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, vous pouvez vous attendre à ce que la smartwatch hybride dure environ 30 jours. Withings affirme que cette batterie peut se recharger complètement en moins de 2 heures, ce qui signifie que vous ne passerez pas trop de temps à côté d’une prise de courant.

L’appareil utilise des capteurs PPG MultiWave et le système d’exploitation exclusif HealthSense de Withings, ScanWatch Nova suit les constantes cardiovasculaires avancées, notamment la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l’ECG, la SpO2, les troubles respiratoires et les habitudes de sommeil.

Disponibilité et prix

La ScanWatch Nova sera disponible sur Withings.com à partir du 5 décembre 2023, au prix de 599,95 euros, et à partir du 1er février 2024, chez les revendeurs partenaires. La montre est livrée avec un bracelet Oyster qui se rétrécit de 20 mm à 18 mm pour un ajustement sûr et confortable. Elle est disponible en bleu, vert et noir.