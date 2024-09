Withings réinvente l’élégance avec la montre connectée ScanWatch Nova Brilliant

À l’IFA 2024, Withings, connue pour l’élégance de sa gamme de montres connectées ScanWatch, vient de renforcer son statut de leader dans le design avec l’annonce de la ScanWatch Nova Brilliant.

Ce nouveau modèle se distingue par un design raffiné, tout en conservant les technologies avancées des modèles existants, la ScanWatch 2 et la ScanWatch Nova. Ce mélange de technologies de pointe et d’esthétique élégante en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une montre connectée sans le look numérique typique.

ScanWatch Nova Brilliant, un design soigné et luxueux

Le boîtier en acier inoxydable de la ScanWatch Nova Brilliant mesure 39 mm, une taille parfaite pour s’adapter à la plupart des poignets. Deux finitions sont proposées : l’un en gris titane et l’autre dans une version bicolore argent et or, cette dernière offrant une touche de luxe peu commune dans le monde des montres connectées.

Le modèle argent se distingue par une lunette en titane, et les deux finitions intègrent un élégant bord cannelé, apportant une allure plus habillée que le style sportif de la Nova.

Le cadran et l’écran sont protégés par un verre saphir, reconnu pour sa résistance aux rayures, qui dépasse légèrement la lunette, ajoutant du relief au design. La montre est accompagnée d’un bracelet à cinq maillons, un style souvent associé aux montres de luxe comme celles de Rolex.

Pour les activités sportives, un bracelet en caoutchouc est également inclus, permettant un changement rapide pour plus de practicité.

Un concentré de technologie

Sur le plan technique, la ScanWatch Nova Brilliant reprend les caractéristiques de la ScanWatch 2. Parmi les fonctionnalités, on retrouve : mesure du rythme cardiaque, électrocardiogramme (ECG), suivi de l’oxygène sanguin (SpO2), et prise de température corporelle.

Elle propose également un suivi détaillé du sommeil, des cycles menstruels, ainsi que des activités sportives. Les données et notifications sont affichées sur un écran OLED de 0,63 pouce. Côté autonomie, la batterie peut tenir jusqu’à 30 jours, selon l’utilisation des différentes fonctionnalités.

La montre est compatible avec Android et iOS, et toutes les données sont centralisées dans l’application Withings, facilitant ainsi le suivi de la santé et des activités.

Nouveauté santé : Cardio Check-Up

En parallèle de la sortie de la Nova Brilliant, Withings lance une nouvelle fonctionnalité appelée Cardio Check-Up.

Disponible d’abord au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, ce service permettra une évaluation clinique de la santé cardiaque réalisée par des cardiologues certifiés, sur la base des données recueillies par la ScanWatch. Les utilisateurs recevront un diagnostic sous 24 heures pour détecter d’éventuelles arythmies. Ce service sera inclus dans l’abonnement Withings+, permettant jusqu’à quatre évaluations par an.

Prix et disponibilité

La Withings ScanWatch Nova Brilliant sera disponible à partir de novembre 2024 au prix de 599,95 euros. Ce modèle représente une nouvelle étape dans la fusion du luxe et de la technologie, offrant à la fois un style raffiné et des fonctionnalités de santé avancées.