La Withings ScanWatch 2 ajoute le suivi de la température corporelle 24/7 et une grosse autonomie

Après près de trois ans sans nouvelle smartwatch, Withings donne le coup d’envoi de l’IFA 2023 en annonçant non pas une, mais deux montres hybrides ScanWatch. En effet, la marque française Withings ajoute deux nouvelles smartwatches hybrides à son portefeuille, la ScanWatch 2 et la ScanWatch Light.

La ScanWatch 2 est une offre phare qui ajoute la détection de la température à son arsenal. Withings a déployé ce qu’elle appelle le module TempTech24/7, qui est essentiellement un capteur composé d’une thermistance, d’un flux thermique, d’un PPG et d’un accéléromètre pour mesurer les variations de température de base. Pour être clair, il ne s’agit pas d’un substitut à la mesure de la température en temps réel à l’aide d’un thermomètre de qualité médicale.

Le ScanWatch 2 mesure en continu la variation de votre température corporelle en fonction de votre taux métabolique afin d’établir une valeur thermique de base. Une fois cette valeur établie, la smartwatch informe l’utilisateur des pics ou des variations anormales sur une période donnée, qui peuvent être le signe d’une maladie. Le fait de s’écarter de sa température habituelle lors d’activités telles que l’entraînement ou le sommeil pourrait fournir des informations cruciales sur la santé, tandis que des notifications opportunes indiqueront aux utilisateurs qu’il est temps de mettre en place des tactiques de récupération.

Withings ne sera pas la première smartwatch de ce type à permettre la détection de la température, puisque Samsung a équipé la série Galaxy Watch 5 d’un module de détection thermique en 2022. Une autre fonctionnalité intéressante ajoutée par la ScanWatch est la possibilité d’enregistrer des informations sur le cycle menstruel directement sur la smartwatch, ainsi que des détails sur l’humeur et les émotions. Withings explique que les données seront utilisées pour « prédire les dates des futures règles, aidant les femmes à créer des routines personnelles qui s’alignent sur leurs besoins mensuels et optimisent le sommeil, l’activité et la nutrition tout au long du mois ».

En plus de surveiller la température corporelle de base et les schémas menstruels, la Withings ScanWatch 2 peut également surveiller la fréquence cardiaque, les schémas de sommeil, les niveaux de saturation en oxygène du sang et le suivi de l’ECG avec la possibilité de signaler les indicateurs de fibrillation auriculaire.

Une autonomie impressionnante

Cependant, le plus grand avantage est l’autonomie de la batterie, qui peut aller jusqu’à 30 jours. À titre de référence, une smartwatch Samsung ou Apple typique tient à peine deux jours. Withings est également fière de l’esthétique classique de ses nouvelles montres connectées.

La ScanWatch Light présente quelques inconvénients, tels que la protection de l’écran en verre Gorilla au lieu du verre saphir, l’absence de détection continue de la température et l’absence de technologie de mesure de l’ECG et de la SpO2. Le reste de l’appareil, y compris l’écran OLED rond à niveaux de gris, est identique.

La ScanWatch 2 est disponible en 38 mm et 42 mm et sera proposée à partir de 349,95 euros. La ScanWatch Light coûte 249,95 euros et sera vendue dans une seule taille de 37 mm avec plusieurs options de couleur.

Les deux smartwatches sont désormais disponibles en précommande sur le site officiel de Withings. La ScanWatch 2 est actuellement proposée dans les coloris argent/noir, argent/blanc et or rose/noir sable. Les options cadran argent/blanc et cadran or rose/bleu seront disponibles plus tard dans l’année. La ScanWatch Light offre le choix entre les combinaisons argent/noir, argent/blanc et or rose/noir sable, tandis que les options avec cadran bleu clair et vert clair arriveront à une date ultérieure.